Động đất mạnh 6,1 độ tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng

Động đất có tâm chấn ở thị trấn Sindirgi, đã gây ra những chấn động trong phạm vi khoảng 200 km về phía bắc Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu dân.

Động đất mạnh 6,1 độ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết một phụ nữ lớn tuổi đã tử vong ngay sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Sindirgi. Bốn người khác cũng được cứu thoát khỏi tòa nhà này.

Theo ông Yerlikaya, có tổng cộng 16 tòa nhà bị sập trong khu vực - hầu hết đều bị bỏ hoang và không được sử dụng. Ngoài ra, động đất cũng làm sập hai tháp chuông của nhà thờ Hồi giáo. Trận động đất khiến ít nhất 29 người bị thương nhưng không có ai trong tình trạng nguy kịch. Video do truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót bên dưới đống đổ nát.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất gây ra một số dư chấn, trong đó có một dư chấn mạnh 4,6 độ. Họ khuyến cáo người dân không nên vào các tòa nhà bị hư hại.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gửi thông điệp trấn an những người bị ảnh hưởng. "Cầu Chúa phù hộ đất nước chúng ta khỏi mọi thảm họa", ông viết trên X.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy lớn của Trái Đất, vì thế thường xuyên phải hứng chịu nhiều vụ động đất. Năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra tại quốc gia này đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng, phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, động đất cũng khiến 6.000 người khác thiệt mạng ở phía Bắc nước láng giềng Syria.

