2 lãnh đạo công ty tài chính lừa 288 người gần 140 tỷ đồng hầu tòa

Ngày 11/8, TAND TP.Đà Nẵng đưa vụ án Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Công ty CP đầu tư PMW được cấp phép năm 2013 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông: Công ty CP quốc tế PMW, bà Nguyễn Thị Ngọc và Lê Trọng Linh. Dù đăng ký góp vốn nhưng các cổ đông không thực hiện việc góp vốn thực tế.

Linh và Thái tại phiên tòa.

Năm 2014, Linh nhờ người nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông, nâng vốn điều lệ lên hơn 9,5 tỷ đồng, nhưng vẫn không góp đồng vốn nào. Sau đó, Linh đổi tên công ty thành Công ty CP đầu tư VietNamCapital, kinh doanh dịch vụ lập hồ sơ vay tín dụng tiêu dùng cho các công ty tài chính. Hoạt động không hiệu quả, Linh chuyển hướng sang huy động tiền gửi của cá nhân.

Do pháp luật quy định chỉ tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề cầm đồ để hợp thức hóa giấy phép, rồi đổi tên thành Công ty CP tài chính VietNamCapital.

Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Thái làm Giám đốc. Công ty có 5 cổ đông, đăng ký vốn điều lệ 30 tỷ đồng nhưng vẫn không góp vốn thực tế. Tài sản duy nhất hình thành từ dòng tiền huy động của khách hàng.

Từ năm 2016, Linh mở hàng loạt văn phòng tại Đà Nẵng và Quảng Nam, tuyển nhân viên, hướng dẫn họ cách tiếp cận khách hàng, giới thiệu các "sản phẩm" tiết kiệm do mình nghĩ ra: Tiết kiệm truyền thống, gửi theo ngày, gửi theo tháng. Gói truyền thống có kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, lãi suất dao động 5,4–18%/năm, kèm khuyến mãi tặng vàng hoặc tiền mặt.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên khẳng định VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi và mua bảo hiểm cho khoản tiền của khách hàng. Giấy chứng nhận tiết kiệm được in kèm các dòng "Top 100 Brands 2013 – 2016 – 2019 – 2021 thương hiệu uy tín", "sản phẩm được bảo hiểm theo quy định"...

Với chiêu thức này, 2 bị cáo đã chiếm đoạt tiền của 288 người, tổng cộng gần 140 tỷ đồng. Nhiều bị hại là cán bộ hưu trí, tiểu thương, lao động phổ thông, gom góp tiền tích cóp cả đời để gửi với kỳ vọng hưởng lãi cao.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhận định, hành vi của Linh và Thái mang tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tiền của khách hàng không được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả lãi cho người gửi trước, bản chất là mô hình vay của người sau trả cho người trước.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày để làm rõ trách nhiệm của các bị cáo và xem xét yêu cầu bồi thường của các bị hại.

