Người dân check-in bộ ba ngựa vàng 'Tam mã phi thiên'

Bộ ba ngựa vàng 'Tam mã phi thiên' được lắp đặt ở quảng trường 24-3 - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong những ngày qua, các công nhân, nghệ nhân đang hối hả trang trí, làm đẹp cho quảng trường 24-3, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).

Đơn vị thi công khu vui xuân, hoa, tiểu cảnh, mô hình linh vật, đèn trang trí theo chủ đề đón Tết Bính Ngọ 2026.

Nổi bật ở trung tâm quảng trường này là bộ ba ngựa vàng với chủ đề "Tam mã phi thiên" mang trong mình sự mạnh mẽ, oai phong, tượng trưng cho ba miền Bắc - Trung - Nam cùng đoàn kết bứt phá, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Theo ghi nhận 3 chú ngựa vàng được nghệ nhân chế tác với chất liệu chủ yếu là xốp. Toàn thân ngựa nổi bật với màu vàng óng ánh, hai chân trước phi nhảy lên tạo sự mạnh mẽ, vươn mình.

Ngoài bộ ba ngựa vàng được lắp đặt, đơn vị còn lắp một số chú ngựa khác để làm đẹp thêm cho quảng trường.

Bộ ba ngựa vàng óng ánh trong ánh nắng bên cạnh vườn mai vàng làm cho khu vực trung tâm quảng trường nổi bật.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ công ích Đô thị Tam Kỳ (đơn vị thực hiện trang trí tại quảng trường 24-3), năm nay thành phố Đà Nẵng đầu tư cho thành phố Tam Kỳ (cũ) hơn 6 tỉ đồng, trong đó khoảng 5 tỉ đồng trang trí quảng trường 24-3, còn lại là trang trí điện, sửa cổng chào cho các phường còn lại thuộc thành phố Tam Kỳ (cũ).

Riêng tại khu vực trung tâm quảng trường ngoài linh vật ngựa thì bố trí không gian hoa xuân với vườn mai bên phải và vườn đào bên trái. Bên cạnh đó là nhiều loài hoa đẹp với đủ sắc màu, trong đó ngộ nghĩnh là những bồn hoa bằng các chú ngựa gỗ.

Phía bên trái quảng trường là chuỗi tiểu cảnh tôn vinh các giá trị truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam thông qua hình ảnh nhà tranh, bánh chưng, kết hợp biểu tượng Thánh Gióng nhằm nhấn mạnh tinh thần lịch sử, ý chí vươn lên và niềm tự hào dân tộc.

Phía bên phải là các tiểu cảnh mang ý nghĩa cầu chúc năm mới an vui - mạnh khỏe - hạnh phúc, thể hiện qua biểu tượng âm nhạc như một giai điệu nhẹ nhàng tượng trưng cho sự bình yên.

Quảng trường 24-3 Tam Kỳ (cũ) từng tạo điểm nhấn với các cặp linh vật rồng vàng (Tết Giáp Thìn 2024) và rắn vàng (Tết Ất Tỵ 2025), được nhiều du khách đến check-in.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ