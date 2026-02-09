Linh vật ngựa “mặt cộc”, cầm iPhone ở Quy Nhơn gây sốt mạng xã hội

Chiều tối 9-2, UBND tỉnh Gia Lai dự kiến chính thức khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Ngay từ sáng cùng ngày, khi đơn vị thi công vẫn đang hoàn thiện các hạng mục cuối, khu vực này đã trở nên nhộn nhịp với nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Linh vật ngựa cầm iPhone ở Quy Nhơn đang gây sốt mạng xã hội dù chưa chính thức khánh thành

Điểm nhấn gây chú ý nhất là hình tượng chú ngựa với biểu cảm được cư dân mạng gọi vui là "mặt cộc", tay cầm chiếc iPhone 17 Pro Max. Tạo hình độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (ngụ phường Quy Nhơn) cho biết sau khi thấy hình ảnh linh vật trên mạng, chị đã đến tận nơi để check-in.

"Nhìn biểu cảm con ngựa rất buồn cười, giống như đang lướt điện thoại thật. Tạo hình gần gũi, trẻ trung, hợp với không khí phố biển" - chị Nhàn chia sẻ.

Theo ghi nhận, hai ngày qua cụm linh vật ngựa đã trở thành điểm nhấn mới trong không gian công cộng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Phong cách thiết kế được đánh giá phá cách, khác với mô-típ truyền thống thường thấy trong các cụm linh vật dịp Tết.

Các linh vật được tạo hình đa dạng với nhiều sắc thái và phong cách khác nhau. Nổi bật là chú ngựa tóc vàng xoăn với biểu cảm nghiêm nghị, tạo cảm giác như đang tập trung sử dụng điện thoại. Ngoài ra, cụm trang trí còn xuất hiện các linh vật mang phong cách siêu anh hùng, phi hành gia hay hình tượng "ngựa nghỉ dưỡng" với trang phục đi biển, góp phần tạo nên tổng thể sinh động, trẻ trung.

Đơn vị thi công hiện vẫn đang hoàn thiện các hạng mục cuối để chiều tối 9-2 chính thức khánh thành cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết cụm linh vật chính Xuân Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, gắn với thông điệp "Đất võ – Đại ngàn", thể hiện tinh thần mạnh mẽ cùng khát vọng phát triển của địa phương.

Cụm linh vật ngựa đã trở thành điểm nhấn mới trong không gian công cộng ở phố biển Quy Nhơn, thu hút đông đảo người dân đến tham quan

Bên cạnh hệ thống linh vật, khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành còn được bố trí thảm hoa và nhiều tiểu cảnh phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong dịp Tết.

Những năm gần đây, nhiều địa phương ưu tiên thiết kế linh vật theo hướng sáng tạo, thân thiện và dễ lan tỏa trên mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút du lịch. Cụm linh vật ngựa tại Quy Nhơn được xem là một ví dụ tiêu biểu khi vừa mang yếu tố văn hóa truyền thống vừa kết hợp tinh thần hiện đại, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động