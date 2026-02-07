Cận cảnh 2 linh vật ngựa được gọi là 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

"Kim Mã 4.0" được đặt ở khu vực sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng (Đà Nẵng) đang là một trong những tác phẩm dẫn đầu trong "cuộc đua" linh vật Tết Nguyên đán 2026. Tối 6/1, hình ảnh đẹp huyền ảo của chú ngựa dưới bóng trăng khuyết được nhiếp ảnh gia Moon Black ghi lại. Lớp ngoài màu trắng bạc của "Kim Mã 4.0" dường như phát sáng dưới ánh đèn đêm, tạo nên hiệu ứng ấn tượng. Ảnh: Moon Black.