Cận cảnh 2 linh vật ngựa được gọi là 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

"Kim Mã 4.0" được đặt ở khu vực sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng (Đà Nẵng) đang là một trong những tác phẩm dẫn đầu trong "cuộc đua" linh vật Tết Nguyên đán 2026. Tối 6/1, hình ảnh đẹp huyền ảo của chú ngựa dưới bóng trăng khuyết được nhiếp ảnh gia Moon Black ghi lại. Lớp ngoài màu trắng bạc của "Kim Mã 4.0" dường như phát sáng dưới ánh đèn đêm, tạo nên hiệu ứng ấn tượng. Ảnh: Moon Black.
Theo đơn vị thi công, linh vật ngựa có tên "Kim mã 4.0" tại Đà Nẵng vẫn đang được thi công phục vụ trang trí Tết. Tác phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa kết hợp yếu tố công nghệ, biểu trưng cho sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng. Ảnh: Moon Black.
Trước đó, hình ảnh thân chú ngựa 4.0 phát sáng được lan truyền trên mạng khiến người xem tò mò. Song thực tế đó chỉ là ảnh được chỉnh sửa bởi AI, nhằm mô phỏng ý tưởng ánh sáng trang trí khi linh vật hoàn thiện vào ban đêm. Ảnh: Moon Black.
Dưới ánh sáng ban ngày, người dân có thể nhìn rõ màu trắng cùng các đường nét của linh vật ngựa. Tác phẩm có kích thước lớn, cao khoảng 4,3 m, dài hơn 5 m, cao nổi bật giữa bối cảnh công viên với lưng hướng về cầu Rồng, tạo thế uy nghi. Ảnh: Fan Mẫn.
Trong quá trình linh vật thi công, người dân thích thú chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho biết sẽ đến đây chụp hình check-in khi tác phẩm hoàn thiện. Hệ thống đèn LED trên thân ngựa dự kiến chính thức lên đèn vào tối 8/2. Ảnh: Fan Mẫn.
Ngoài "Kim Mã 4.0", Đà Nẵng còn có linh vật "Kim Mã hợp nhất", với thiết kế ghép từ tên 94 đơn vị hành chính cấp xã, phường và đặc khu của thành phố, mang ý nghĩa đoàn kết và phát triển. Những con chữ, vốn là tên gọi của các địa phương, được sắp đặt, uốn cong và liên kết khéo léo, tạo nên dáng ngựa tung vó mạnh mẽ, hướng ra sông Hàn. Ảnh: Moon Black.
Linh vật cao khoảng 3m, thu hút ánh nhìn khi được đặt dọc tuyến đường Bạch Đằng. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, tìm tên phường, xã nơi mình sinh sống hoặc quê hương được "ghi dấu" trên thân linh vật. Ảnh: Moon Black.
Tác giả: Hà Vi - Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn