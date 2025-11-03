Đà Nẵng mưa lớn gây ngập một số khu vực thấp trũng sáng sớm đầu tuần

Sáng nay, nhiều tuyến đường trung tâm phường Liên Chiểu như Âu Cơ, Đồng Kè, đường số 4, Tôn Đức Thắng đoạn gần bến xe… chìm trong nước.

Nước chạy mạnh khoét sâu một lỗ ở mái kè sát bên tòa nhà chung cư B1,

Đường Âu Cơ nước ngập do mưa lớn

Tại đường Âu Cơ, nước từ khu vực núi đổ xuống, tạo thành dòng chảy xiết, có nơi ngập hơn 0,5m và xuất hiện dòng xoáy nguy hiểm. Nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa đường. Thời điểm mưa lớn gây ngập đúng vào giờ đi làm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực đường Âu Cơ, Tôn Đức Thắng tê liệt, phương tiện ùn ứ.

Dòng nước từ đường Âu Cơ đổ mạnh xuống khu vực chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh phía dưới đã làm sụp phần mái taluy sát bên tòa nhà B1, tạo hố sâu hơn 2m, rộng khoảng 2m. Đất, cát, gạch đá bị cuốn tràn xuống khuôn viên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân sinh sống tại đây.

Người dân ở chung cư đang lấy cát đổ vào bao đắp vào hố bị sụt để giả cố tạm

Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa khu vực sụp taluy và gia cố tạm thời bằng bao cát để ngăn sạt lở lan rộng.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV