Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, người đàn ông hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

Người đàn ông nhảy từ tầng cao xuống mái nhà liền kề bị thương - Ảnh: D.C.

Khoảng 8h ngày 8-1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy nhà có 7 tầng và 1 tum. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của căn nhà, phát sinh nhiều khói khiến người dân hoảng loạn.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận, một người đàn ông trong nhà nhảy từ tầng cao xuống mái nhà liền kề, bị thương. Cơ quan chức năng hiện tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội cho biết sẽ sớm thông tin về vụ việc.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ