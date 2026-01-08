Chủ nhà trong vụ cháy ở đường Lê Lợi, Hà Nội tử vong, khiến số người chết lên 3

Trước đó, khi căn nhà bị bao trùm bởi khói lửa, người đàn ông đã nhảy xuống mái nhà phía dưới và bị đa chấn thương nặng. Ông được người dân cùng lực lượng chức năng đưa xuống mặt đất, chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy

Ngoài chủ nhà, vụ cháy còn khiến một cụ bà 89 tuổi và con gái chủ nhà 27 tuổi tử vong. Thi thể hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài vào trưa cùng ngày, sau khi đám cháy được khống chế.

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng 8/1 tại ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên của căn nhà 6 tầng, một tum, diện tích khoảng 140m2, nằm ở mặt phố, vừa dùng để ở vừa kinh doanh điện máy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy

Lực lượng chức năng đã huy động 16 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời hướng dẫn người dân khu vực lân cận thoát ra ngoài, tránh cháy lan.

Cảnh sát dùng thang tiếp cận hiện trường chữa cháy

Theo UBND phường Hà Đông, gia đình có tổng cộng 8 người, trong đó 3 người đã lập gia đình và sinh sống riêng. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm cụ bà bị liệt, vợ chồng chủ nhà và hai con.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: vov.vn