Đôi chân sưng phù của người lính giữa trận lũ lịch sử ở Đà Nẵng: Những hình ảnh khiến cả mạng xã hội nghẹn ngào

Những ngày mưa lũ lịch sử ở miền Trung, đặc biệt tại Đà Nẵng, đã chứng kiến sự quả cảm, không quản hiểm nguy của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, đằng sau những nỗ lực quên mình ấy là những hình ảnh xót xa - đôi chân sưng phù, thâm tím của các chiến sĩ sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ.

Một khoảnh khắc xúc động đã được một người dân chia sẻ lên mạng xã hội:

"Sáng nay, mang bún chả cá cho bộ đội mà thấy cảnh đứt ruột mọi người ơi. Em đang gom kem sứt chân cho bộ đội và người dân, cần mọi người hỗ trợ. Duy Hải, (Quảng Nam cũ) em mua hết rồi."

Các chiến sĩ đang ngồi dọc hành lang ăn nhanh cốc mì gói, những đôi chân đã sưng tấy, nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, thậm chí có những vết thâm tím, trầy xước do lặn lội trong dòng nước xiết, bùn lầy.

Những hình ảnh được chia sẻ ngay lập tức nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng rộng rãi. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kêu gọi quyên góp thuốc, kem bôi chân để giúp đỡ các chiến sĩ và người dân vùng lũ.

“Mỗi bước chân đó là một phần hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình yên cho đất nước. Thương và trân quý vô cùng”

“Giữa lũ dữ, họ vẫn chỉ kịp ăn vội bát mì rồi lao ra giúp dân. Đúng là "Bộ đội Cụ Hồ" luôn vì nhân dân mà quên mình.”

“Hết miền Bắc bão lụt giờ lại đến miền Trung, thương đồng bào mình, thương các chú bộ đội.”

Theo Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 31/10, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 13 người (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 8, Lâm Đồng 2) và làm 11 người mất tích (Quảng Trị 1, Huế 6, Đà Nẵng 4). 34 người bị thương đang được điều trị. 56 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 147 nhà hư hỏng nặng, 116.789 ngôi nhà đang bị ngập sâu tại các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng. Hơn 4.871ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 17.761 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. 11 tuyến quốc lộ huyết mạch vẫn còn ách tắc do ngập lụt, sạt lở. Hệ thống đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Huế phải phong tỏa, khiến nhiều chuyến tàu phải tạm dừng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp ban hành các công điện, chủ trì họp trực tuyến và quyết định hỗ trợ khẩn cấp 350 tỉ đồng cho 3 địa phương (Huế 150 tỉ đồng, Quảng Trị 100 tỉ đồng, Quảng Ngãi 100 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng lũ. Cùng lúc đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến các địa phương ngập lụt để thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác ứng phó. Bộ Quốc phòng triển khai trên 28.942 cán bộ, chiến sĩ và 479 phương tiện, trong khi Bộ Công an huy động hơn 38.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân sơ tán, đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, các địa phương đã sơ tán khẩn cấp 8.121 hộ/26.540 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác khắc phục hậu quả như dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa đường sá, khôi phục điện, nước đang được tiến hành khẩn trương ở những nơi nước đã rút. Tại thành phố Huế, 168 trường học đã đủ điều kiện để đón học sinh trở lại từ ngày 31/10.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn