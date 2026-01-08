Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng Facebook

Ngày 7-1, Công an xã Thống Nhất (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã lập biên bản để xử lý ông Ng.V.H. (SN 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất), người đã đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook.

Anh Ng.V.H. đốt pháo nổ mừng "tân gia" (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, ngày 4-1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết kèm clip ghi lại cảnh đốt pháo nổ với nội dung mừng "tân gia nhà mới".

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông Ng.V.H. (SN 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất).

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã mua pháo từ một người không quen biết, mang về đốt trong ngày 4-1-2026 và đăng clip lên trang Facebook cá nhân. Người vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Ông Ng.V.H. làm việc tại cơ quan công an

Công an xã Thống Nhất đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, ông N.V.H. có thể bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động