Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

Ngày 3-11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn đã ban hành quyết định về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân TP Đà Nẵng chạy lũ

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ các xã, phường: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Xã La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức, mỗi địa phương 4 tỉ đồng.

Hỗ trợ các xã, phường: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa‍ Vang, Hòa‍ Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Lãnh Ngọc, mỗi địa phương 2 tỉ đồng.

Các xã, phường: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh,‍ Ngũ‍ Hành‍ Sơn,Hải‍ Vân, Liên‍ Chiểu, Hòa‍ Xuân, Bà‍ Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung, mỗi địa phương được hỗ trợ 1 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thống kê ban đầu có ít nhất 12 người chết và bị thương.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động