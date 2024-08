Nghệ An: Xử phạt vi phạm nồng độ cồn, thu ngân sách gần 500 tỷ đồng

Lực lượng cảnh sát giao thông đã mở nhiều đợt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Ảnh: Công an Nghệ An

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An tại báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ), tỉnh đã triển khai thực hiện, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, lồng ghép triển khai thực hiện thi hành nghị định này...

Số liệu tổng hợp từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thể hiện: Từ 1/1/2020 (thời điểm Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến 31/7/2024, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 145.814 ca tuần tra kiểm soát với 589.922 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 380.610 trường hợp, tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước hơn 498,604 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An đánh giá, sau 5 năm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được thi hành đã tác động tích cực đến ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông, góp phần tăng cường văn hóa giao thông lành mạnh trong quần chúng Nhân dân. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến rất tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, đặc biệt là nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân địa phương.

"Trước đây, khi chưa có Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, việc uống rượu, bia của không ít người gần như mất sự kiểm soát. Đây là một trong những thói quen khó thay đổi của người dân, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Điều đó cho thấy những quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống và thể hiện tính răn đe, giáo dục, tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen, dần hình thành văn hoá sử dụng rượu, bia lành mạnh, đặc biệt là giảm thiểu tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cũng như các hành vi vi phạm khác. Ðây là tín hiệu tích cực, góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn, va chạm giao thông trên cả 3 tiêu chí và những hệ lụy do rượu, bia gây ra", UBND tỉnh Nghệ An báo cáo.

Tác giả: Xuân Thống

Nguồn tin: thanhtra.com.vn