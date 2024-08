Khởi tố, tước quân hàm trung tá công an lái xe có nồng độ cồn gây tai nạn c.h.ế.t người

Hiện trường vụ trung tá Trần Nam Trung gây tai nạn chết người - Ảnh: Q.T.

Chiều 20-8, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có quyết định tước quân hàm, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trung tá Trần Nam Trung (đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vì lái xe trong tình trạng say xỉn, có nồng độ cồn ở mức cao gây tai nạn chết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-7, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Lúc này xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đang quay đầu thì bị kẹt bánh, không di chuyển được nên đã gọi cứu hộ đưa xe cẩu đến.

Nhóm cứu hộ gồm 4 người cùng tài xế xe đầu kéo đang thực hiện cẩu xe thì bất ngờ một chiếc ô tô con mang biển số 75A-272.51 do ông Trung cầm lái chạy tốc độ cao đâm thẳng vào vị trí nhóm người đang đứng.

Cú đâm trực diện khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ông Trần Nam Trung cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức đến hiện trường để điều tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông Trung vi phạm ở mức cao.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định ông Trung đã sử dụng rượu bia rồi lái xe gây tai nạn.

Hiện cơ quan công an đã tước quân hàm, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nam Trung để tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ