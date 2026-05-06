Nghệ An: Xử phạt hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày 29/4/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 chủ trì, phối hợp với Công an phường Vinh Lộc thực hiện kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh "Quán Chị Em". Cơ sở này do bà Lê Thị Hải Nga làm chủ, có địa chỉ hoạt động tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang bày bán 26 kg nầm lợn đông lạnh. Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay tài liệu pháp lý nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đáng chú ý, toàn bộ số nội tạng động vật này đều không có giấy tờ kiểm dịch, không ghi thời hạn sử dụng và không được bảo quản theo đúng quy định kỹ thuật. Qua cảm quan thực tế, số hàng hóa trên đã có hiện tượng biến chất, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm để lưu thông trên thị trường.

Căn cứ vào các sai phạm được ghi nhận, Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của bà Lê Thị Hải Nga về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền thu phạt và trị giá hàng hóa tiêu hủy trong vụ việc này là 13,2 triệu đồng. Toàn bộ tang vật vi phạm đã bị buộc tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng theo đúng trình tự pháp luật.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ



Đại diện Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết, trong thời gian tới, đặc biệt là cao điểm mùa du lịch hè năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở. Công tác giám sát thị trường sẽ được đẩy mạnh thông qua các phương án kiểm tra đột xuất, tập trung vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Thành Nam

