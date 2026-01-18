Nghệ An: Xử phạt hơn 82 nghìn trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong năm 2025

Tổ công tác 373 Công an tỉnh Nghệ An tuần tra, kiểm soát. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2025, (từ 15/12/2024 đến 14/12/2025), toàn tỉnh xảy ra 362 vụ tai nạn giao thông, làm chết 261 người, bị thương 203 người; hư hỏng 171 xe ô-tô, 317 xe mô-tô, 39 phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 37 vụ (giảm 9,3%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã tổ chức 39.148 ca tuần tra kiểm soát giao thông, qua đó phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 92.910 trường hợp; ra quyết định xử phạt 82.732 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 144 tỷ đồng.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên trong năm 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã bị tác động nhiều bởi thiên tai. Trong đó, mưa lũ do các cơn bão số 3, số 5 và số 10 đã gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, tuy công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đã được triển khai quyết liệt nhưng các hành vi vi phạm còn xảy ra nhiều như: vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, vi phạm nồng độ cồn...

Thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, như: Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn... nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn