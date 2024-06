Nghệ An: Xử phạt 405 triệu đồng đối với 6 cơ sở kinh doanh vàng

Ngày 11/6/2024, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ trong 40 ngày (từ 19/4 đến 30/5/2024), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý 06 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn với tổng giá trị thu phạt 405 triệu đồng.

Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, thời gian qua tình hình thị trường vàng thế giới và trong nước tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, giá vàng có những thời điểm biến động ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường Nghệ An)



Để góp phần tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng; Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã thường xuyên chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, giám sát các biến động đối với mặt hàng vàng, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm để tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát thị trường kinh doanh vàng trong tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn