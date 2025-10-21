Nghệ An: Xử lý vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng

CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô.

Ngày 20/10, thông tin từ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã xử lý 353 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày đầu cao điểm ra quân kiểm tra trên toàn tỉnh.

Cụ thể, trong hai ngày 18 và 19/10, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 353 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tước giấy phép lái xe đối với 20 trường hợp và trừ điểm trên hệ thống quản lý đối với 236 trường hợp vi phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đây là một trong những giải pháp mạnh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, đặc biệt trong các khung giờ và khu vực có nguy cơ cao.

Theo kế hoạch thời gian tiếp theo, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát khắp địa bàn tỉnh, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn… Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã và những đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông cũng là địa bàn trọng tâm được tăng cường kiểm tra.

Đối tượng xử lý trong đợt này chủ yếu là người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác cũng sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian tuần tra được chia thành hai khung giờ chính: Buổi trưa từ 12h đến 14h30, và buổi tối từ 19h đến 22h - đây là những thời điểm thường xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Thông qua đợt cao điểm này, lực lượng chức năng kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn