Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, đi sai phần đường gây tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Anh Đức (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Vũ Anh Đức. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, ngày 5-9-2025, tại Quốc lộ 2 thuộc tổ dân phố 32 thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Vũ Anh Đức đã có hành vi điều khiển xe ô tô sau khi sử dụng đồ uống có cồn (nồng độ cồn là 0,991 mg/lít khí thở) đi sai phần đường, tông vào xe máy đi hướng ngược lại, gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế.

Đặc biệt, nhiều trường hợp cố ý điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, gây tai nạn nghiêm trọng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động