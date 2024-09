Nghệ An: Xử lý hàng nghìn bẫy thú rừng trong Vườn quốc gia

Do đặc thù diện tích rừng nguyên sinh quốc gia Pù Mát chủ yếu ở khu vực biên giới Việt Lào, các trạm bảo vệ rừng cách xa trung tâm, đường giao thông đi lại vô cùng khó khăn, địa hình rừng già hiểm trở, việc giữ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng luôn hết sức cam go.

Dù với diện tích quản lý rộng, phức tạp tuy nhiên, qua đánh giá, trong những năm qua, Vườn quốc gia Pù Mát không để xảy ra cháy rừng, không để mất an toàn trong khu vực biên giới rừng và tài nguyên rừng được đảm bảo và không có điểm nóng về khai thác lâm sản cũng như săn bắt động vật hoang dã.

Việc đặt bẫy săn bắt thú rừng là hành vi vi phạm pháp luật, trong hai năm qua Vườn quốc gia Pù Mát đã tuần tra, tháo gỡ gần 6.000 bẫy thú rừng.

Theo giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát Lê Anh Tuấn, công cuộc giữ rừng, bảo vệ rừng hết sức khó khăn, đầy thử thách, tuy nhiên nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương các vùng lân cận, của người dân và lực lượng chuyên trách của Vườn, mọi thứ đã và đang nằm trong tầm kiểm soát, bảo đảm an toàn cho rừng nguyên sinh và hệ sinh thái rừng đang hiện hữu và phát triển hơn.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền để mỗi người dân luôn nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm, giúp đỡ người dân khu vực vùng đệm, giáp rừng để họ có thêm kế sinh nhai, phát triển kinh tế...

Lực lượng kiểm lâm của Vườn đã phối hợp với các Đồn biên phòng, tổ chức bảo tồn động vật hoang dã. Thường xuyên Phối hợp với Công an các xã Môn Sơn, Lục Dạ, Châu Khê, người dân nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra rừng tận gốc kịp thời xử lý các hành vi có nguy cơ xâm hại đến rừng và hệ sinh thái của rừng.

Đơn cử như hai năm qua, đã tổ chức tuần tra 1.466 đợt, phá hủy 282 lán trại trái phép trong rừng. Quá trình tuần tra, bảo vệ rừng đã tham gia tháo gỡ gần 6.000 bẫy thú rừng.

Đơn vị đã xử lý 10 vụ vi phạm, tịch thu 1,253m³ gỗ các loại, xử lý một vụ việc liên quan săn bắt một cá thể cầy hương và trên 34kg thịt động vật hoang dã. Cùng với đó phát hiện, thu giữ 9 khẩu súng tự chế, 3 bộ kích điện, trục suất 213 người ra vào rừng trái phép, cứu hộ và tái thả 42 cá thể động vật hoang dã về với rừng tự nhiên...

Việc giữ vững và phát triển hệ sinh thái rừng là điều hết sức gian nan, công tác bảo vệ rừng phải có sự vào cuộc chung từ người dân và chính quyền.

Để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ rừng, lực lượng chủ rừng đã chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thực hiện mô hình chung tay bảo đảm an ninh an toàn góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Biên phòng, quân sự các huyện, trang bị các phương tiện kĩ thuật hiện đại trong đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội đặc biệt trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng không để xảy ra tình trạng khai thác gỗ, săn bắt động vật hoang dã góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

