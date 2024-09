Nghệ An xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong tỉnh

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày (từ 31/8 đến 3/9) nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã lập biên bản 1.025 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 162 trường hợp; chuyển ngân sách nhà nước thu 752,8 triệu đồng.