Nghệ An xét duyệt, công nhận 32 địa bàn cấp xã không ma túy năm 2025

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành rất quan tâm đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong đó nhấn mạnh các giải pháp “giảm cầu” ma túy. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, đặc biệt UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND, ngày 21/8/2025 xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu đặt vấn đề

Đặt vấn đề tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết theo yêu cầu của Trung ương, việc xây dựng xã, phường “không ma túy”, mục tiêu năm 2025 đạt ít nhất 20% xã, phường không ma túy và đến năm 2030 đạt ít nhất 50% xã, phường; từng bước kiểm soát và tiến tới xây dựng xã, phường “không ma túy” trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết cần sự chung tay, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để thực hiện bền bỉ nhiệm vụ này, trong đó lực lượng Công an và Biên phòng đóng vai trò tham mưu nòng cốt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh mà còn góp phần tạo điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng nghiên cứu kỹ hồ sơ, cho ý kiến khách quan đối với từng địa bàn dựa trên các tiêu chí đã quy định. Những địa bàn nào đạt tiêu chí thì Hội đồng sẽ biểu quyết thông qua.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đến nay, đã có 130/130 UBND xã, phường gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị xét duyệt địa bàn không ma túy, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Với chức năng cơ quan thường trực Hội đồng xét duyệt, Công an tỉnh đã chủ động tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị xét duyệt và thực tiễn triển khai tại các địa phương.

Thượng tá Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh báo cáo công tác kiểm tra

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ đề xuất của các địa phương; kết quả kiểm tra, báo cáo của Công an tỉnh, Hội đồng đã tiến thành xét duyệt 34 địa bàn cấp xã không ma túy năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ phát biểu

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã đưa ra ý kiến thẩm định, đánh giá cho ý kiến liên quan đến đối tượng loạn thần, ngáo đá do sử dụng ma túy; tình trạng nghiện đối với các đối tượng cư trú tại địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Danh Hùng phát biểu

Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, đánh giá nội dung về diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; số lượng cây có chứa ma túy tại các địa bàn xét duyệt.

Đại tá Nguyễn Thành Trung – Phó Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thẩm định, đánh giá số liệu, tình hình liên quan đến các vụ việc phạm tội về ma túy trên địa bàn do lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì bắt giữ, tham gia có liên quan đến địa bàn xét duyệt.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn phát biểu

Sở Công thương thẩm định, đánh giá số liệu, tình hình có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Sau khi thẩm định, Hội đồng xét duyệt thống nhất công nhận 32 xã đạt tiêu chí địa bàn không có ma túy, gồm: Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ, Bắc Lý, Huồi Tụ, Keng Đu, Yên Nam, Nhôn Mai, Châu Khê, Tam Quang, Hữu Khuông, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Thành Bình Thọ, Quan Thành, Quang Đồng, Nam Đàn, Đại Huệ, Kim Liên, Cát Ngạn, Hoa Quân, Bích Hào, Yên Trung, Châu Lộc, Minh Hợp, Yên Hòa, Nghĩa Thọ, Thông Thụ, Tân An, Bạch Ngọc, Quỳnh Thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, mặc dù năm 2025 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung và xây dựng "Xã, phường sạch ma túy" nói riêng góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế vùng.

Với địa bàn trọng điểm về ma túy, do đó nỗ lực của các lực lượng chức năng cùng với sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp xã (đặc biệt là các địa bàn chọn xây dựng xã sạch ma túy) rất đáng ghi nhận. Phong trào toàn dân phòng chống ma túy có nhiều đổi mới, sáng tạo với khẩu hiệu: "Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài", tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tinh thần tố giác tội phạm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương 32 xã đã đạt tiêu chí "Địa bàn cấp xã sạch ma túy" được Hội đồng xét duyệt, công nhận hôm nay. Đồng chí yêu cầu các xã phải giữ vững các tiêu chí đã đạt, tuyệt đối không để tái phát sinh tệ nạn ma túy, đặc biệt là tại các địa bàn nhạy cảm, vùng sâu, vùng xa. Trên cơ sở kết quả xét duyệt thẩm định của Hội đồng cấp tỉnh, đề nghị Công an tỉnh tập hợp hồ sơ, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng xã, phường không ma túy trong năm 2025 và Quyết định phê duyệt 32 địa bàn cấp xã không ma túy để báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo đúng quy định.

Thời gian tới dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục tiềm ẩn lớn, công tác xây dựng, giữ vững kết quả “xã, phường không ma túy” sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống ma túy.

Điều 6. Tiêu chí xác định địa bàn không ma túy (Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy). 1. Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, trừ người đang tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy. 2. Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn. 3. Không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

