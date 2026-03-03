Điều khoản ‘độc’ với hầu hết cầu thủ Tottenham

Đây là điều khoản đã được cài sẵn trong hợp đồng của hầu hết cầu thủ Tottenham được ký dưới thời cựu chủ tịch điều hành Daniel Levy.

Điều khoản giảm lương áp dụng với gần như toàn bộ đội hình hiện tại, ngoại trừ 2 trường hợp là Conor Gallagher và Souza, vốn gia nhập Tottenham sau khi ông Levy rời vị trí vào tháng 9 năm ngoái, theo báo Athletic.

Tạm quyền Igor Tudor chưa thay đổi được tình hình khiến Tottenham chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 4 điểm tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

SunSport cũng xác nhận "phần lớn" cầu thủ Spurs sẽ bị giảm khoảng 50% thu nhập nếu đội không trụ lại tại Ngoại hạng Anh.

Quy định này được ông Daniel Levy đưa vào hợp đồng nhằm bảo vệ CLB trước viễn cảnh xấu nhất là phải xuống chơi ở giải Championship.

Tottenham là một trong 6 đội chưa từng vắng mặt kể từ khi Premier League ra đời năm 1992 và đã gần nửa thế kỷ không chơi ở hạng đấu thứ hai.

Tuy nhiên, nguy cơ ấy đang hiển hiện nếu phong độ của họ không sớm cải thiện.

Đội bóng Bắc London hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm khi mùa giải còn 10 vòng, đồng thời chưa thắng trận nào tại giải quốc nội trong năm dương lịch 2026.

Việc bổ nhiệm "chuyên gia chữa cháy" Igor Tudor thay HLV Thomas Frank cũng chưa mang lại hiệu quả. Nhà cầm quân người Croatia khởi đầu bằng thất bại 1-4 trước Arsenal trên sân nhà, sau đó tiếp tục thua 1-2 trước Fulham.

"Chúng tôi lại thua. Điều đó không dễ chấp nhận đối với CLB hay với tất cả mọi người. Đây là tình trạng khẩn cấp lớn" - tạm quyền Igor Tudor thừa nhận tình hình Tottenham rất nghiêm trọng – "Chúng tôi cần thay đổi nhiều thứ, phải nỗ lực hơn để giành chiến thắng. Lúc này mọi thứ thực sự khó khăn"

Tác giả: Đăng Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động