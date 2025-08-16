Nghệ An: Xã Nhôn Mai chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử

Sau khi lũ dữ đi qua, nhiều ngôi nhà bị phá hủy chỉ còn trơ lại những bức tường nằm chênh vênh bên bờ sạt lở, sụt trượt. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lũ ống, lũ quét từ trên núi đổ xuống đã phá nát hoàn toàn ngôi nhà của người dân sinh sống dưới chân núi, cạnh Quốc lộ 16 thuộc địa bàn xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lũ dữ càn quét qua bản làng, phủ kín đất đá trên diện tích ruộng lúa, gây sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ lưu vực suối và phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhà dân nằm dọc tuyến quốc lộ 16 qua địa bàn xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) bị sập đổ tan hoang do tình trạng sạt lở, sụt trượt vách taluy âm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lũ ống, lũ quét từ trên núi đổ xuống, tràn qua quốc lộ 16 tàn phá bản làng, nhà cửa của người dân bản Có Hạ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhiều bản làng trên địa bàn xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) đứng trước nguy cơ bị cô lập do tình trạng sạt lở taluy âm và sụt trượt vách núi quy mô lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Nhiều ngôi nhà của người dân bản Có Hạ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) nằm chênh vênh bên vách sạt lở, sụt trượt; rất nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đường bêtông lên bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ chia cắt nếu mưa lớn xảy ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu treo Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) dài hơn 40m, rộng gần 2m bị lũ cuốn trôi khiến nhiều bản làng bị cô lập. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đường dân sinh đấu nối quốc lộ 16 với địa bàn bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) bị lũ cuốn trôi mặt đường. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng vách núi bên taluy dương tuyến quốc lộ 16, đoạn thuộc địa phận bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Ngôi nhà của người dân cạnh đường quốc lộ 16 đã bị phủ lấp do sạt lở đất đá. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Bản Có Hạ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) trên núi cao bị cô lập khi núi lở, đất đá khối lượng lớn sập xuống lấp hết đường đi. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lũ ống, lũ quét gây sạt lở nghiêm trọng, làm biến dạng bờ suối và cuốn trôi hoàn toàn một ngôi nhà tại bản Huổi Xá (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An); phần còn lại của ngôi nhà “treo” bên vách sạt lở. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Điểm sạt lở núi nghiêm trọng khiến bản Có Hạ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Lũ ống, lũ quét gây sạt lở nghiêm trọng và cuốn trôi hoàn toàn phần đường dẫn lên cầu Huồi Xá (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An). Người dân phải dùng tre, gỗ nối nhịp tạm để qua cầu. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đường liên bản trên địa bàn xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông đi lại khó khăn, nguy hiểm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
