Nghệ An “vươn mình” từ nội lực nhân văn

Bếp lửa kịp hồng trước giao thừa

Cuối tháng Chạp, chúng tôi ngược ngàn lên miền Tây Nghệ An, khi gió mùa Đông Bắc vẫn còn vương trong những thung lũng vùng biên. Con đường từ miền xuôi lên cao uốn lượn qua những dãy núi trùng điệp, sương mỏng buông thấp nơi lưng chừng đèo. Trên các triền núi, bờ suối, dấu vết của những trận lũ dữ năm 2025 vẫn in hằn rõ.

Dọc Quốc lộ 16 về các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai - những địa bàn từng hứng chịu lũ ống, lũ quét dữ dội, không khó để bắt gặp những căn nhà mới hoàn thiện, còn thơm mùi vật liệu. Xen giữa những vệt sạt lở cũ, mái tôn sáng màu hiện lên như gạch nối của sự hồi sinh. Với bà con nơi đây, Tết Nguyên đán này không phải mâm cao cỗ đầy, mà là có một mái nhà an toàn sau một năm biến động.

Trong dòng hồi sinh lặng lẽ ấy, mỗi căn nhà mới đều gắn với một câu chuyện vượt qua mất mát. Ở bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), anh Lô Văn Bún vẫn chưa quên đêm nước dữ cuốn trôi căn nhà ven sông Nậm Nơn, mang theo toàn bộ tài sản. Những tháng ngày sống tạm bợ sau đó là chuỗi lo âu thường trực... Đến nay, căn nhà mới của gia đình anh đã được hoàn thành. Trong không gian còn mùi sơn mới, sắp xếp lại những vật dụng quen thuộc, anh xúc động: "có nhà khô ráo, có bếp lửa ấm, Tết này gia đình yên tâm rồi".

Chung niềm vui, tại bản Ta Đo (xã Mường Típ), anh Xeo Văn Tuyết vừa kịp dọn vào căn nhà mới sau nhiều ngày sống trong túp lều tạm. "Bão số 3 cuối tháng 7/2025 cuốn trôi nhà chỉ trong tích tắc. Nay có chỗ ngủ ấm để đón Tết, với gia đình anh vậy đã là đủ", anh Tuyết chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Những chia sẻ mộc mạc ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân sau lũ. Với họ, một cái Tết trọn vẹn từ cảm giác yên ổn khi mái nhà được dựng lại, khi mùa mưa không còn là nỗi ám ảnh mỗi đêm. Chính từ thực tế ấy, nhịp sống cuối năm ở miền Tây xứ Nghệ trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Để những mái nhà ấy kịp hoàn thiện trước Tết là cả một quá trình huy động tổng lực các nguồn ưu tiên cho mục tiêu an dân. Đằng sau sự hồi sinh lặng lẽ ấy là sự chung tay của ngân sách nhà nước, các chương trình hỗ trợ nhà ở sau thiên tai, nguồn vận động an sinh xã hội và sự góp sức của cộng đồng... Trong đó, chính quyền địa phương giữ vai trò tổ chức, điều phối và giám sát, nhằm bảo đảm từng hộ dân mất nhà sau lũ đều có cơ hội an cư trước mùa mưa mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, trao tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại phường Trường Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Nhôn Mai, Bí thư Đảng ủy xã Mạc Văn Nguyên cho biết, thiên tai năm qua đã cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn 73 ngôi nhà; gần 40 căn hư hỏng nặng buộc phải tháo dỡ; khoảng 300 hộ dân vẫn sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao... Trước tình hình đó, mục tiêu an dân trước Tết được đặt lên hàng đầu, huy động tổng lực các nguồn lực từ Nhà nước và cộng đồng. Cuộc chạy đua với thời gian được tiếp sức bằng đổi mới trong tổ chức và điều hành. Chính quyền địa phương 2 cấp, với bộ máy tinh gọn, giúp các quyết định về an sinh, tái định cư được triển khai trực tiếp, kịp thời xuống cơ sở...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng quà cho bà con xã Na Ngoi. Ảnh: Thành Duy

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, diện mạo của miền Tây xứ Nghệ đang dần tái thiết. Tại các khu tái định cư như Xiềng Tắm, mặt bằng đã ổn định, đường nội khu được mở rộng, hệ thống điện - nước sẵn sàng đấu nối... Không dừng ở việc khắc phục trước mắt, Nghệ An tiếp tục triển khai loạt dự án tái định cư quy mô lớn, với tổng nguồn lực hơn 141,5 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu an cư lâu dài cho người dân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ miền Tây vừa kịp an cư nhìn rộng ra toàn tỉnh, bức tranh Xuân Bính Ngọ hiện lên không chỉ bằng sắc ấm đời sống, mà còn qua những tín hiệu phục hồi rõ nét của nền kinh tế... Năm 2025 khép lại với tỉnh Nghệ An bằng nhiều con số tích cực: GRDP ước tăng 8,44%; thu ngân sách nhà nước lần đầu vượt 28.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,4 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng; đặc biệt là khu vực phía Đông khi nhiều khu công nghiệp tiếp tục mở rộng, dự án tăng vốn...

Trong năm 2025, tỉnh cũng đã hoàn thành 6 dự án nhà ở xã hội với 2.292 căn hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,16%. Đặc biệt, hơn 20.800 căn nhà tạm, dột nát được sửa chữa, xây mới để hàng chục nghìn gia đình lần đầu đón Tết trong những mái ấm vững chãi...

Trong chuyến thăm và làm việc với Nghệ An giữa năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: tiềm năng chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được khơi dậy bằng tư duy đột phá, hành động quyết liệt và khát vọng phát triển đủ lớn; trong đó, lấy con người và văn hóa làm nền tảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

“

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tai, bão lũ liên tiếp, Nghệ An vẫn đạt những kết quả quan trọng, quy mô nền kinh tế tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương lớn nhất cả nước... Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5 - 11,5%, đồng thời yêu cầu công tác điều hành quyết liệt hơn, kỷ cương hơn; tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư công, hạ tầng và thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, lấy hiệu quả thực chất và sự an tâm của người dân làm thước đo cao nhất. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TRỌNG HẢI

Cụ thể hóa tinh thần phát triển đó vào thực tiễn điều hành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu biến chủ trương, cơ chế thành hành động cụ thể, có thể đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, phát huy tối đa cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 137 của Quốc hội để ưu tiên nguồn lực cho khu vực miền Tây của tỉnh còn nhiều hạn chế về hạ tầng và dịch vụ thiết yếu. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong thu hẹp khoảng cách vùng miền...

Thành Vinh về đêm – diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Sách Nguyễn

Trên nền lựa chọn phát triển lấy con người làm trung tâm, Xuân Bính Ngọ ở Nghệ An còn được sưởi ấm bởi dòng chảy nghĩa tình rất cụ thể mang tên “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” – chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh... Bền bỉ và lan tỏa, những chuyến xe nghĩa tình, những gian hàng Tết, những phần quà trao tận tay người nghèo, người yếu thế... đã trở thành nhịp nối tự nhiên của trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Hơn nửa thế kỷ trước, trong bức thư cuối gửi Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong quê hương “mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”... Giờ đây, soi mình vào dòng Lam hiền hòa, vào những nụ cười trẻ thơ trong những mái nhà vừa kịp khô vết lũ, có thể thấy xứ Nghệ đang vươn mình với một tâm thế khác: coi gian khó làm động lực, lấy sự tinh gọn của bộ máy để khơi dậy và nhân lên sức mạnh lòng dân.

Đêm cuối năm, bên cầu Bến Thủy, dòng Lam lặng lẽ trôi. Sau một năm nhiều thử thách, có thể cảm nhận mùa Xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà được tạo dựng từ những lựa chọn phát triển đúng đắn và đầy trách nhiệm... Trong vận hội mới của đất nước, chính nội lực nhân văn - sự đồng thuận xã hội, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với người yếu thế sẽ tiếp tục là điểm tựa để xứ Nghệ vươn mình, đi xa và đi vững, đóng góp vào tiến trình phồn vinh của dân tộc, như dòng Lam bền bỉ bồi đắp phù sa qua mỗi mùa gian khó.

Tác giả: Ghi chép của Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn