Kịp thời hỗ trợ người phụ nữ khuyết tật ở tỉnh Nghệ An đi lạc về với gia đình

Đội CSGT Đường bộ số 1 hỗ trợ chi phí và kết nối nhà xe đưa người phụ nữ khuyết tật ở tỉnh Nghệ An đi lạc trở về với gia đình - Ảnh: L.T

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 20 phút chiều cùng ngày, khi đang tuần tra kiểm soát tại Km717-763 Quốc lộ 1, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 1 nhận thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà về việc phát hiện một người phụ nữ khuyết tật đi lạc, không rõ nơi cư trú, không mang theo giấy tờ tùy thân cần được trợ giúp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã tìm cách xác minh nhân thân, động viên, hỗ trợ vật chất và kết nối để đưa người này về quê. Theo đó, người phụ nữ được xác minh tên Thu Hương, thường trú tại huyện Nghi Lộc cũ, tỉnh Nghệ An. Để hỗ trợ, lực lượng CSGT đã đón xe, hỗ trợ chi phí đưa bà Hương trở về địa phương an toàn.

Đây là việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Tác giả: Lê Trường

Nguồn tin: Báo Quảng Trị