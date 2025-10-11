Bảo hiểm ước bồi thường hơn 1.670 tỉ cho khách hàng bị thiệt hại do bão số 10 và 11

Xe cứu hộ đang kéo theo hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng sau lũ ở Thái Nguyên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thông tin từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trên cơ sở báo cáo của toàn bộ doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến thời điểm ngày 10-10, tình hình thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra tổn thất về người và tài sản rất nặng nề.

Cụ thể với thiệt hại về người có 7 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính là 745 triệu đồng.

Thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 3.746 vụ, ước tính thiệt hại gần 1.674 tỉ đồng.

Nếu chia theo lĩnh vực bảo hiểm, với bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến ngày 10-10 các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận được 3.748 thông tin thiệt hại về bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, ước tính bồi thường là 1.674 tỉ đồng.

Trong đó bảo hiểm tài sản kỹ thuật là hơn 1.000 vụ, thiệt hại ước tính gần 1.593 tỉ đồng. Số vụ bảo hiểm xe cơ giới là 2.650 vụ, thiệt hại ước tính hơn 76 tỉ đồng…

Còn bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ. Số tiền bảo hiểm ước tính là 480 triệu đồng.

"Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất" - Bộ Tài chính cho hay.

Trước đó chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão diễn ra chiều 9-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai.

Riêng bão có 11 cơn, trong đó có 6 cơn bão đã tác động trực tiếp tới Việt Nam và để lại hậu quả rất nặng nề.

Thiên tai làm 238 người chết, gần 400 người bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ, thiệt hại, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông sạt lở, các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trụ sở… cũng bị thiệt hại nặng.

Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 35.000 tỉ đồng, bằng 50% tổng thiệt hại thiên tai gây ra tại Việt Nam năm 2024. Con số này chưa tính tới hàng chục nghìn tỉ đồng sửa ô tô sau mưa lũ.

"Như câu chuyện ngập lụt đô thị ở Hà Nội, Thái Nguyên... mỗi ô tô bị ngập nước đi sửa mất khoảng 20 triệu đồng thì phải chi thêm hàng chục nghìn tỉ đồng" - ông Hiệp nói.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ