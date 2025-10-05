Nghệ An: Mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng để khắc phục nhanh hậu quả sau bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hỗ trợ dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.



Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh đang triển khai các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, mỗi xã trên địa bàn được cấp 2 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh, nhằm xử lý tình huống khẩn cấp, hỗ trợ người dân vùng ngập sâu, sạt lở và thiệt hại nặng.

Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ dân, bảo đảm việc phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và kịp thời.

Song song đó, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đang được chuyển đến các khu vực bị cô lập, ngập sâu để người dân không bị thiếu đói sau bão.

Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đổ bộ đã khiến 4 người tử vong, 14 người bị thương. Toàn tỉnh có 74 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng và hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, 57.711 mét tường rào bị đổ sập, nhiều công trình dân sinh hư hại nặng.

Trước mắt, mỗi xã được hỗ trợ 2 tỷ đồng để khắc phục nhanh sau bão số 10.



Trong lĩnh vực giáo dục, có 45 trường bị ngập nước (30 trường chưa thể khắc phục) và 332 trường học bị tốc mái, hư hỏng, với hơn 1.100 phòng học cùng nhiều thiết bị dạy học bị hỏng.

Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn: 4.656ha lúa, 7.864ha rau màu, 7.923ha cây lâu năm, cùng 45.661ha rừng và hơn 69.000 cây xanh bị gãy đổ. Trong chăn nuôi, gần 400.000 con gia cầm, hơn 1.200 con gia súc bị cuốn trôi hoặc chết; hàng nghìn chuồng trại hư hỏng; hơn 8.500ha nuôi cá, 245ha nuôi tôm và hàng chục lồng bè bị thiệt hại.

Về thủy lợi, bão đã gây sạt lở gần 500m đê biển, hơn 1.000m kè và 26.000m kênh mương nội đồng. Nhiều trạm bơm, cống, đập nhỏ bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tiêu úng và chống lũ.

Trong lĩnh vực giao thông, mưa bão đã làm 29 điểm ách tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ, hơn 150 điểm ngập cục bộ, 19km đường bị sạt lở và nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi, khiến việc đi lại, cứu hộ, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn