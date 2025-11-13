Nghệ An: Tuyến đường huyết mạch xuống cấp trầm trọng

"Ám ảnh"... tuyến đường huyết mạch

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 2 km đường qua xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) những tháng gần đây trở thành nỗi kinh hoàng, ám ảnh với người đi đường vì đường xuống cấp quá nghiêm trọng.

Tuyến đường huyết mạch 542 nối từ cầu Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) sang xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) xuống cấp trầm trọng.

Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Thiên Nhẫn) cho biết, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì nước ngập thành vũng, đi lại khổ trăm bề. Vào ban đêm, không có đèn điện, nhiều người đi qua coi như đánh cược với tính mạng. "Đây không phải là đường mà là ao hồ, ruộng bùn thì đúng hơn. Tôi thực sự "ám ảnh" mỗi lúc đi qua đây", anh Dũng chia sẻ.

Theo chính quyền địa phương, đoạn đường này đã nhiều lần sửa chữa. Mới đây nhất là đầu năm 2024, đường được duy tu, sửa chữa với tổng mức đầu tư 1,2 tỉ đồng, do UBND xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (cũ) làm chủ đầu tư. Thế nhưng, chỉ 1 năm sau, tuyến đường này lại như một đầm lầy thu nhỏ.

Mặt đường bong tróc...

Nhiều hố sâu.

Tại đây, nhiều hố sâu khiến các phương tiện khi tham gia ở đây phải giảm hết tốc độ, "rón rén" lắm mới khỏi bị va gầm và thậm chí tránh nguy cơ bị lật.

Để tránh phải qua đoạn đường "kinh hoàng" này, nhiều xe con phải chọn đường nhỏ vòng trong xóm với khoảng cách xa gấp đôi để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đối với xe tải lớn, đường làng nhỏ nên không có cách nào khác phải vượt qua đoạn đường này.

Nguyên nhân chính là do lượng xe nhiều và thường là xe quá khổ, quá tải.

Nhiều tài xế "thót tim" khi tham gia giao thông tuyến đường này.

Đường xuống cấp lâu ngày vẫn không được sửa chữa, nhiều tài xế đã đăng tải trên fanpage chuyên về ô tô và giao thông ở Nghệ An, kêu gọi những người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường này góp mỗi người một ít tiền để mua đá dăm vá đường.

Tuy nhiên, việc vá đường sẽ không có nhiều tác dụng vì trời mưa, chỉ sau vài ngày thì đâu lại hoàn đó không khác gì "muối bỏ biển".

Ngóng chờ dự án

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn Nguyễn Văn Chính cho hay, tuyến đường đó trước đây thuộc đường huyện, do UBND huyện Nam Đàn (cũ) quản lý. Sau khi không tổ chức chính quyền cấp huyện, xã được bàn giao 5,2 tỉ đồng và đã xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An cho lập dự án duy tu tuyến đường, vì chính quyền cấp xã mới chưa được giao làm chủ đầu tư xây dựng các công trình.

Mặc dù mới được duy tu vào năm 2024 nhưng hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án cho chính quyền cấp xã. Theo đó, dự án duy tu tuyến đường thuộc thẩm quyền của UBND xã Thiên Nhẫn.

Tuy nhiên, thời điểm đó, tuyến đường đã được nâng từ đường huyện thành đường tỉnh 542 và việc phân cấp quản lý thuộc về Sở Xây dựng Nghệ An.

Được biết, tuyến đường này nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh nên số lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Bên cạnh đó, xe quá khổ, quá tải "cày" ngày lẫn đêm nên ảnh hưởng rất nhiều.

Mặc dù là ban ngày nhưng các phương tiện tham gia giao thông phải luôn bật đèn cảnh báo.

Nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng.

Theo chính quyền địa phương, tuyến đường này do kết cấu nền đường chịu tải kém nên việc duy tu, lấp ổ gà rồi rải nhựa chỉ là giải pháp tạm thời và không có hiệu quả.

"Chúng tôi đã có công văn đề nghị tỉnh và Sở Xây dựng sớm có phương án duy tu tuyến đường này vì thực sự đã xuống cấp quá nặng. Vừa qua, các đơn vị liên quan đã về khảo sát thực địa nhưng để tiến hành thi công thì chưa biết lúc nào. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Nghệ An thông báo đã đề nghị Sở Xây dựng sớm có phương án duy tu, sửa chữa", ông Chính cho biết thêm.

