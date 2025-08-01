Nghệ An tuyên dương 195 em học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Cùng sự có mặt các thầy cô giáo, 195 học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - những gương mặt xuất sắc nhất trong năm học vừa qua.

Đây là dịp đặc biệt để ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, tri ân những cống hiến thầm lặng của thầy cô giáo, đồng thời tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của học sinh xứ Nghệ – những hạt giống vàng của nền giáo dục Nghệ An.

Đây là năm thứ 15 tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Buổi lễ được tổ chức hết sức trang trọng, tôn vinh những em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập

Năm học 2024-2025 được dự báo là năm học nhiều thách thức với học sinh và thầy cô giáo và các nhà trường. Đây là khóa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp cũng như các kì thi cấp Quốc gia theo chương trình mới - theo định hướng đánh giá năng lực, tư duy. Thế nhưng, vượt lên tất cả, các em đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của học sinh vùng đất học Nghệ An và ghi dấu bằng những kết quả đáng tự hào. Ở đấu trường quốc tế và khu vực, học sinh Nghệ An đã giành được 07 huy chương quý giá: 04 Huy chương Vàng (Toán học, Vật lý quốc tế và châu Á, Hóa học) và 03 Huy chương Bạc (Vật lý châu Á, Vật lý châu Âu, Tiếng Nga).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa và Bằng khen cho các em học sinh đạt giải Quốc tế

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An có 96 em đạt giải với 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba và 21 giải Khuyến khích, xếp thứ 6 toàn quốc. Đặc biệt, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục là “cái nôi” bồi dưỡng nhân tài với bề dày truyền thống đáng tự hào. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Nghệ An vươn lên xếp thứ Nhất toàn quốc về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong kết quả đó có 75 em được lựa chọn, biểu dương và trao thưởng lần này. Đây là kết quả khẳng định sự phát triển đồng đều, bền vững giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà, vừa chú trọng kiến thức phổ thông, vừa nuôi dưỡng tài năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương sự nỗ lực và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà trường đã đạt được trong năm học 2024-2025. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo – những “người chèo đò thầm lặng”, những chiến sĩ trên mặt trận trồng người; và tới các bậc phụ huynh – những người đã đồng hành, chia sẻ, khích lệ con em mình vượt khó vươn lên.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em học sinh trên địa bàn tỉnh và các em học sinh được vinh danh hôm nay không say sưa với kết quả đạt được mà hãy tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương Xứ Nghệ, noi gương các bậc tiền nhân đã vượt khó, khổ học mà thành danh. Xây dựng cho mình lý tưởng sống tích cực, có động lực đúng đắn, phấn đấu học tập để trở thành lực lượng kế cận, tương lai của đất nước, là những công dân có ích, biết sống vì gia đình, vì xã hội, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và góp phần nâng tầm vị thế của quê hương Xứ Nghệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải Quốc gia năm học 2024-2025

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo, các Nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng yêu cầu ngày cao trong giai đoạn mới, xứng đáng với lời dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành tặng hoa và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, đồng hành, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Trước thềm năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh chúc sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục đổi mới và thành công, giảng dạy, bồi dưỡng ngày càng nhiều học sinh tài năng, xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương Nghệ An để tự tin và vững bước tiến cùng thời đại, vững bước tiến tới “đài vinh quang” và cùng “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tại buổi lễ, em Nguyễn Thế Quân- Đạt Huy chương Vàng Olympic Vật Lý Quốc Tế và Huy chương Vàng Olympic Vật Lý Châu Á và Em Nguyễn Thái Tuệ An- Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã gửi tặng mỗi em 05 triệu đồng để hỗ trợ em Lữ Bảo An - Trường DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý và em Lương Thị Bảy - Trường DTBT THCS Nậm Típ, Xã Mường Típ

Như vậy, năm nay, tỉnh Nghệ An đã dành hơn 3,542 tỷ đồng thưởng cho 195 học sinh - thể hiện sự quan, đầu tư đặc biệt của tỉnh cho sự nghiệp trồng người.

