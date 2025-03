Nghệ An: Tuyến đường tỉnh 542E xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường tỉnh ĐT.542E có chiều dài là 22,7km, điểm đầu thuộc địa phận thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, điểm cuối thuộc địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Hiện trạng tuyến đường có quy mô đường cấp VI đồng bằng, trong đó chủ yếu nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m.

Hiện tại, trên tuyến đường mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ gà”, bụi đất về mùa nắng, lầy lội về mùa mưa.

“Tuyến đường này người qua lại nhiều, nhất là học sinh, sinh viên, gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, hơn nữa mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà thường xuyên gây ra tai nạn giao thông” - Anh Sỹ (Khối 6, thị trấn Hưng Nguyên) cho biết thêm.

Ông Nguyễn Bá Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên thông tin: Địa phương cũng đã kiến nghị nhiều lần để sớm sửa lại con đường này để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.



Năm 2023, tuyến đường tỉnh ĐT.542E được Sở Xây dựng (trước là Sở Giao thông vận tải) đã sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn tuyến từ Km17+200 - Km17+963 qua xã Hưng Tây với tổng kinh phí là 6,05 tỷ đồng. Hiện tại, đang thực hiện sửa chữa đoạn Km19+200 – Km20+800 qua xã Hưng Tây với chiều dài 1,5km, mặt đường bằng bê tông nhựa với kinh phí là 5,3 tỷ đồng (do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư). Trong tháng 12/2024, UBND huyện Hưng Nguyên thực hiện sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước trên đoạn Km20+800 – Km22+700, dài khoảng 1,9km.

Đối với đoạn từ Km5+800 - Km6+300 nằm trong phạm vi ảnh hưởng quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, Sở Xây dựng (trước là Sở Giao thông vận tải) đã có Văn bản số 3384/SGTVT-BQLBTĐB gửi Công ty Phúc Thành Hưng (nhà đầu tư) đề nghị hoàn trả lại sau khi thi công xong cao tốc và theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) tại Văn bản số 10324/BGTVT-CQLXD ngày 25/9/2024. Hiện nay, Sở Xây dựng (trước là Sở Giao thông vận tải) đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thi công.

Tuy nhiên, do nguồn vốn công tác bảo trì còn hạn chế nên việc mở rộng và nâng cấp mặt đường đồng bộ trên toàn tuyến theo đề nghị của cử tri hiện tại chưa thực hiện được. Do đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo đi lại thuận lợi trên tuyến.

