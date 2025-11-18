Nghệ An tuyển 780 giáo viên cho năm học 2025-2026

Ngày 18/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo tuyển dụng 829 biên chế giáo viên và nhân viên các bậc mầm non, tiểu học, THCS trong đợt tuyển dụng đầu tiên của năm học 2025 – 2026.

Đợt tuyển dụng này nhằm đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đây cũng là lần đầu tiên Sở được giao nhiệm vụ tuyển dụng giáo viên cho cả ba cấp mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo thông báo, tổng số 780 chỉ tiêu giáo viên được phân bổ gồm 198 chỉ tiêu bậc mầm non, 249 chỉ tiêu bậc tiểu học và 284 chỉ tiêu bậc THCS.

Cụ thể, ở bậc tiểu học, chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 134 giáo viên văn hóa, 74 giáo viên tiếng Anh, 20 giáo viên tin học, 12 giáo viên thể dục, 6 giáo viên âm nhạc và 3 giáo viên mỹ thuật.

Nghệ An tuyển 780 giáo viên, nhân viên cho năm học 2025-2026

Ở bậc THCS, Sở tuyển dụng 39 giáo viên Toán; 37 giáo viên Ngữ văn; 53 giáo viên Khoa học tự nhiên (gồm 20 Vật lý, 17 Hóa, 16 Sinh học); 30 giáo viên Lịch sử & Địa lý (gồm 17 Lịch sử, 13 Địa lý); 8 giáo viên Giáo dục công dân; 4 giáo viên Công nghệ; 50 giáo viên Tiếng Anh; 29 giáo viên Tin học; 14 giáo viên Thể dục; 12 giáo viên Âm nhạc và 8 giáo viên Mỹ thuật.

Đặc biệt, đợt này Sở cũng tuyển dụng 49 chỉ tiêu nhân viên, bao gồm 18 Kế toán viên trung cấp, 8 Văn thư viên trung cấp, 7 Thư viện hạng IV, 8 viên chức thiết bị - thí nghiệm, 6 Y tế trường học và 2 giáo vụ.

Về hình thức, kỳ tuyển dụng được tổ chức theo hình thức xét tuyển gồm hai vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn và vòng 2 là vấn đáp kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo thang điểm 100. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và có tổng điểm (gồm điểm ưu tiên) cao hơn, xét theo thứ tự chỉ tiêu, sẽ được xác định trúng tuyển.

Các đối tượng ưu tiên theo quy định sẽ được cộng điểm vào kết quả vòng 2, mức cao nhất là 7,5 điểm (Anh hùng LLVT, thương binh) và thấp nhất là 1,5 điểm (cán bộ công đoàn).

Việc tuyển dụng lần này diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục Nghệ An vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2026. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc xét tuyển đợt 1 dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20/01/2026.

Chi tiết 780 chỉ tiêu giáo viên và 49 chỉ tiêu nhân viên được tuyển dụng tại Nghệ An

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn