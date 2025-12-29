Loạt địa điểm 'có tiền cũng không đến được' trong năm 2026

Museum of Collecting and Design (Las Vegas, Mỹ) - bảo tàng này từng là nơi trưng bày bộ sưu tập những món đồ tí hon độc đáo của Jessica Oreck. Sau khi trung tâm thương mại nơi đặt bảo tàng bị phá dỡ, địa điểm này chính thức không còn và chưa có kế hoạch mở lại. Thay vào đó, du khách có thể ghé Omega Mart - siêu thị nghệ thuật kỳ quặc do Meow Wolf vận hành, nổi tiếng với trải nghiệm nhập vai. Ảnh: The Office of Collecting & Design.