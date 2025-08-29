Tuyển dụng giáo viên sau sáp nhập: Quy trình linh hoạt, tạo thuận lợi cho ứng viên

Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2024 - 2025. Ảnh: QN

Nhiều điểm mới

Giữa tháng 8/2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026. Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng giáo viên đợt 1 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TPHCM là 6.397 người. Cụ thể, 671 giáo viên thuộc các đơn vị trực thuộc sở (trường THPT, GDTX) và 5.726 giáo viên thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Trong đó, cấp mầm non là 615 người, tiểu học 2.040 người và THCS 3.071 người.

Đây cũng là năm đầu tiên Sở GD&ĐT TPHCM trực tiếp tuyển dụng giáo viên cho tất cả cấp học, phù hợp với phân cấp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết hiện nay, dù tình trạng thừa, thiếu giáo viên diễn ra cục bộ ở một số địa phương, nhất là ở khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nhưng chưa thể áp dụng quy định điều động nhà giáo. Bởi lẽ, việc điều động chỉ xuất hiện trong Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Do đó, sở chỉ thực hiện vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng của nhà giáo. Khi thuyên chuyển, nhà giáo phải có đơn, nơi đi và đến đồng ý, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Năm học 2025 - 2026, TPHCM sẽ áp dụng một quy trình tuyển dụng vừa khép kín, vừa linh hoạt. Cụ thể, trong công tác tuyển dụng giáo viên, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tổ chức tuyển dụng vừa khép kín song song với “vừa chạy vừa xếp hàng”. Nếu như những năm trước, vòng 1 là thi kiểm tra kiến thức chung sau khi ứng viên đã nộp hồ sơ, thì năm nay sẽ thực hiện quy định xét tuyển ngay từ vòng nhận hồ sơ để đảm bảo kịp thời.

Khi có ứng viên nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng sẽ rà soát dữ liệu ngay để khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, coi như đã hoàn thành vòng 1 (xét tuyển) và bước vào vòng 2 (phỏng vấn, thực hành). Nội dung phỏng vấn sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Đặc biệt, công tác tuyển dụng giáo viên của TPHCM chia theo 3 khu vực. Điều này nhằm phù hợp với quy mô ngành Giáo dục TPHCM sau hợp nhất, với hơn 2.100 cơ sở giáo dục công lập từ cấp mầm non đến THPT, tạo điều kiện cho ứng viên tham gia dự tuyển mà không phải di chuyển xa. Bên cạnh đó, năm nay, tất cả ứng viên dự tuyển vị trí giáo viên tại TPHCM đều được đăng ký 2 nguyện vọng trường theo khu vực, không giới hạn về nơi ở hiện tại.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tựu trường năm học 2025 - 2026. Ảnh: TH

Thuận lợi cho ứng viên

Công tác tuyển dụng giáo viên năm nay không chỉ giúp nhà trường thuận lợi, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho ứng viên. Chị N.L.L. (phường Diên Hồng, TPHCM), vừa nộp hồ sơ tham gia ứng tuyển giáo viên môn Toán, cho biết từng dạy hợp đồng tại một trường THPT ngoại thành, nhưng do khoảng cách từ nhà đến trường quá xa (hơn 20km) nên đã quyết định xin nghỉ.

Khi biết tin Sở GD&ĐT có đợt tuyển dụng, chị đăng ký với mong muốn tìm cơ hội mới ở trường công lập. “Hiện tại, tôi đã nộp hồ sơ vào một trường THPT và một trường THCS ở nội thành. So với các năm trước, năm nay quy trình tuyển dụng mở thêm nhiều cơ hội cho người dự tuyển, tôi sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao trong kỳ tuyển dụng này”, chị L. chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho rằng năm nay, quy trình tuyển dụng được thực hiện bởi một cơ quan duy nhất là Sở GD&ĐT TPHCM, giúp đảm bảo tính đồng bộ, công khai và minh bạch trong toàn thành phố.

Đồng thời, đơn vị tuyển dụng sẽ có cái nhìn tổng thể về nhu cầu giáo viên của các trường. Việc tuyển dụng tập trung giúp phân bổ giáo viên hiệu quả hơn, đảm bảo nơi thiếu sẽ có đủ giáo viên và nơi thừa không bị quá tải. Trong các năm học trước, việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và THCS do UBND các quận, huyện thực hiện, Sở GD&ĐT TPHCM chỉ tuyển dụng giáo viên THPT.

“Đặc biệt, việc các ứng viên có thể chọn 2 trường phù hợp với năng lực và mong muốn của mình, không giới hạn nơi ở hiện tại, sẽ tạo điều kiện để ứng viên đủ điều kiện lựa chọn môi trường công tác phù hợp, đảm bảo trường có đủ giáo viên. Tránh trường hợp ứng viên trúng tuyển nhưng không gắn bó lâu dài.

Cơ chế này giúp các trường có nhu cầu tuyển dụng lấp đầy chỉ tiêu nhanh hơn. Ứng viên sẽ có xu hướng chọn các trường gần nơi ở hoặc phù hợp với họ, giảm thiểu tình trạng trúng tuyển nhưng không nhận vị trí vì khoảng cách địa lý quá xa”, ông Ngai chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm, với công tác tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026, nếu sau khi xét đủ 2 nguyện vọng mà các vị trí việc làm tại các trường vẫn còn chỉ tiêu, sở sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển trên kết quả thi tuyển trước đó của ứng viên.

Những ứng viên không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng trước đó nhưng đạt số điểm từ 50 trở lên (trong thang điểm 100) sẽ tiếp tục được tham gia dự tuyển, đăng ký vào những vị trí còn thiếu chỉ tiêu. Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố danh sách các trường còn thiếu chỉ tiêu để ứng viên lựa chọn.

Ông Tống Phước Lộc - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết: “Từ ngày 15/8 đến 18/9, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ rà soát hồ sơ và thông báo đến ứng viên đủ điều kiện; vòng 2 thi thực hành được tổ chức từ ngày 22 - 25/9. Ngày 25 - 27/9 sẽ công nhận kết quả tuyển dụng. Sau khi kết thúc thời gian tuyển dụng đợt 1 (cuối tháng 9/2025), Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, thống kê và tổ chức tuyển dụng vị trí nhân viên tại tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Điều này nhằm đảm bảo các trường có thể chủ động hợp đồng đối với các vị trí nhân viên trong năm học mới 2025 - 2026”.

Tác giả: Hồ Phúc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn