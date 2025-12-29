Nữ sinh Quảng Trị xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Olympia

Nguyễn Thị Hải Nhân giành vòng nguyệt quế với điểm số ấn tượng.

Trận thi tuần 1, tháng 3, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị), Nguyễn Quốc Khôi Nguyên (THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội), Huỳnh Chí Vỹ (THPT Tây Nam, TPHCM), Ngô Hiểu Lam (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Hải Nhân xuất sắc trả lời đúng 5/6 câu hỏi để có 50 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Xếp sau là Khôi Nguyên, Chí Vỹ cùng có 40 điểm, Hiểu Lam có 30 điểm.

Sang lượt thi chung, Hải Nhân tiếp tục có thêm 30 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu; trong khi số điểm của các thí sinh khác không có nhiều thay đổi: Chí Vỹ 40 điểm, Khôi Nguyên 35 điểm, Hiểu Lam 30 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ẩn số gồm 15 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Tên gọi chung của các sinh vật có kích thước nhỏ, thường không nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ quan sát được bằng kính hiển vi là gì?”. Với đáp án là Vi sinh vật, cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi tìm từ còn thiếu trong đoạn thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm “Họ giữ và... cho ta hạt lúa ta trồng/ Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi/ Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân”. Với đáp án “Truyền”, Hải Nhân là người duy nhất có thêm 10 điểm.

Sau khi hàng ngang thứ 3 được lựa chọn, Hải Nhân đã bấm chuông trả lời chướng ngại vật là "Miễn dịch nhân tạo”. Đáng tiếc, đây không phải là đáp án chính xác và Hải Nhân phải tạm dừng ở vòng thi này.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi điền từ còn thiếu trong phát biểu: “Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là tiết... tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non”. Với đáp án “Dịch”, Chí Vỹ và Hiểu Lam cùng có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo là câu hỏi tìm từ còn thiếu trong khẩu hiệu quen thuộc của ngành Y tế “..... bệnh hơn chữa bệnh”. Khôi Nguyên và Hiểu Lam cùng có thêm 10 điểm với đáp án chính xác là “Phòng”.

Cơ hội tiếp tục thuộc Chí Vỹ khi nam sinh bấm chuông trả lời nhưng kết quả của thí sinh này cũng không đúng. Với miếng ghép ở khu trung tâm được mở, Hiểu Lam đã bấm chuông trả lời. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nữ sinh cũng không có đáp án đúng.

Một khán giả đến từ Quảng Trị đã trả lời đúng ẩn số của ô chữ là “Bệnh truyền nhiễm”. Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Hải Nhân tiếp tục dẫn đầu với 100 điểm, xếp sau là Chí Vỹ 70 điểm, Hiểu Lam 60 điểm, Khôi Nguyên 55 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, Hải Nhân tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi trả lời đúng và nhanh nhất 3/4 câu hỏi, mang về thêm 120 điểm. Sau phần thi này, Hải Nhân tiếp tục dẫn đầu với 220 điểm, xếp sau là Hải Lam 110 điểm, Chí Vỹ 100 điểm, Khôi Nguyên 85 điểm.

Là thí sinh có điểm số cao nhất hiện tại, Hải Nhân lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm trong phần thi Về đích. Trả lời đúng câu hỏi 30 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối, Hải Nhân hoàn thành phần thi với 280 điểm.

Hiểu Lam chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Tuy nhiên, nữ sinh không có đáp án chính xác và dừng phần thi với 70 điểm.

Chí Vỹ cũng chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng câu hỏi 1 và 3 nhưng bị mất điểm ở câu thứ 2 về tay Hải Nhân, Chí Vỹ kết thúc phần thi với 130 điểm. Còn số điểm của Hải Nhân là 300.

Trong khi đó, Khôi Nguyên chọn gói 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu 30 điểm. Trả lời đúng cả 3 câu hỏi, Khôi Nguyên nâng điểm số của mình thành 185 điểm, vươn lên vị trí thứ 2.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Hải Nhân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị giành vòng nguyệt quế trận thi tuần với 300 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Nguyễn Quốc Khôi Nguyên với 185 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Huỳnh Chí Vỹ 130 điểm và Ngô Hiểu Lam 70 điểm.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn