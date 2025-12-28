Khánh thành công trình nhà học trị giá 47 tỷ tại trường vùng ven biển Nghệ An

Các đại biểu cắt bằng khánh thành công trình. Ảnh: Hồ Lài

Cùng dự buổi lễ có ông Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị tài trợ công trình cùng đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn.

Ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự lễ khánh thành dãy phòng học tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Hồ Lài

Công trình Nhà học 3 tầng với quy mô 30 phòng học là món quà ý nghĩa do Tổng Công ty Khí Việt Nam PV GAS, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam tài trợ cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn với tổng mức đầu tư hơn 47 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 1/2025 và hoàn thành chỉ sau hơn 300 ngày thi công, vượt tiến độ một năm so với kế hoạch, đảm bảo về chất lượng, mỹ quan và an toàn lao động.

Các đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: Hồ Lài

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng cao của thầy trò Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Đồng thời, tạo thêm không gian học tập hiện đại, khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ cao hơn và đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Đình Trạc cảm ơn lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn có một dãy phòng học khang trang, hiện đại. Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, hiện nay Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đến giáo dục. Khi điều kiện dạy học ngày một tốt hơn, chương trình dạy học có nhiều đổi mới, học sinh được miễn học phí... mong rằng tập thể nhà trường cần phát huy thật tốt những cơ sở vật chất đã có để nâng cao chất lượng dạy học.

Các đơn vị tài trợ cũng đã trao biển tài trợ phòng học STEM cho Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu đáp từ, ông Phan Trọng Đông – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến ông Phan Đình Trạc - cựu học sinh cũ ưu tú của nhà trường và lãnh đạo, cán bộ, công nhân Tổng Công ty Khí Việt Nam - nhà tài trợ của dự án.

Đoàn công tác thăm cơ sở vật chất mới tại Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ảnh: Hồ Lài

Công trình nhà học cũng là biểu tượng của sự quan tâm chung tay các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp trồng người. Nhà trường cam ết sẽ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, phát huy hiệu quả, bảo quản tốt cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn trước dãy phòng học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn được thành lập vào tháng 3/1946 và là ngôi trường cấp III đầu tiên của huyện Diễn Châu. Trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có 2 lớp Đệ Nhất với hơn 80 học sinh nay trường đã có 38 lớp với hơn 1.700 học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy vào học. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày một nâng cao với 100% cán bộ giáo viên có trình độ đại học và trên đại học. Trường nằm trong tôp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục, cả về chất lượng mũi nhọn và chất lượng trà.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn