Trường nêu lý do mất phí dịch vụ khi nộp học phí, phụ huynh nói 'nghe chưa lọt tai'

Sau bài viết, "Phụ huynh tốn phí dịch vụ 'vô lý' khi đóng học phí, nhà trường nói gì?" đăng trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng trường giải thích nghe "chưa lọt tai".

"Trường muốn thu học phí được tiện lợi thì phải chịu chi phí"

Bạn đọc Anh Vũ cho rằng khi chưa có internet, trường học vẫn đóng và thu học phí bình thường. "Hơi khập khiễng khi vịn vào lý do chuyển khoản chưa chính xác rồi trường học 'bán' cho dịch vụ", bạn đọc này bức xúc.

Tương tự, bạn đọc Hoa và Nắng so sánh đơn giản cũng là phí, ra chợ mua 10.000 đồng tàu hũ, thanh toán hay quét mã QR hay chuyển khoản vô tư, không tốn phí và thẳng thắn đánh giá cách lý giải của trường là "biện minh!?".

Hay bạn đọc Khương PM cho rằng các công ty có hàng ngàn lao động, việc chi lương qua tài khoản chính xác từng đồng nên cách giải thích của trường là chưa phù hợp.

Ở góc nhìn khác, một bạn đọc nhận định việc dùng app tiện lợi và không hưởng lợi từ việc thu phí nhưng lại hưởng lợi từ việc giảm "tá hỏa" cho kế toán. "Vì thế, việc hưởng lợi ấy mà bắt phụ huynh phải chịu phí dịch vụ. Giải thích thế, phụ huynh không nghe lọt lỗ tai được", bạn đọc này nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nhiều bạn đọc cho rằng nếu nhà trường muốn tiện lợi, phụ huynh không phải là người chịu chi phí.

Bạn đọc Kimnai nêu ý kiến: "Trường hợp có vấn đề, tháng đó số tiền đóng không đúng, không đủ, không đóng… nhà trường chắc chắn sẽ nhắc.

Phụ huynh sai một lần, không bao giờ sai nữa vì giờ ai cũng rành chuyển khoản rồi. Không rành thì đã chạy lên trường đóng, đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Và nếu nhà trường muốn tiện lợi, trường phải chịu phí này, chứ không phải phụ huynh".

Bạn đọc Anh Dũng thừa nhận dùng app tiện lợi, chuẩn xác là đúng nhưng thắc mắc: "Chi phí đó sao lại đưa về phía phụ huynh, trong khi đó người được lợi là phía nhà trường, đỡ tốn nhân công để phân tích sổ sách ngân hàng. Như vậy chi phí dùng app thì nhà trường phải dùng phần giảm chi phí nhân công bù qua".

Mong muốn sở thống nhất app thanh toán học phí chung cho các trường

Bạn đọc TMN cho biết đã mất 5.000 đồng phí dịch vụ đóng học phí cho con, nhưng tiền ăn bán trú lại chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt riêng.

"Điều này chứng tỏ nhà trường không thiếu cách quản lý việc đóng học phí. Đâu thể vì chuyện này mà bắt bao phụ huynh phải tốn thêm cái phí không đáng", bạn đọc này nêu quan điểm.

Xuất phát từ việc có thể quản lý được, không khó và không để phụ huynh phải mất phí dịch vụ, đa số bạn đọc đều ủng hộ phương án, đề xuất của nhà trường là mong Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có phần mềm chuyên nghiệp để dùng chung cho tất cả các trường.

"App nên do sở lập và quản lý thống nhất cho tất cả các trường, không thể tùy tiện chọn. Và vấn đề này không phải chỉ một trường.

Hiện nay bất kỳ ngân hàng nào cũng có giải pháp đáp ứng được nhu cầu mà nhà trường nêu ở trên và tất nhiên phí "hạt dẻ" hơn rất nhiều hoặc không tốn phí. Đề nghị sở giáo dục liên hệ với các ngân hàng để triển khai lại cho tất cả các trường", bạn đọc này đề xuất.

Cho rằng trên thị trường vẫn có phần mềm đáp ứng được các công việc như trên cho nhà trường mà phụ huynh vẫn không phải mất phí khi giao dịch, một bạn đọc khác cũng đề nghị nhà trường hoặc sở cần thống nhất một mối chi trả.

