Về với Bộ Công an, FPT Telecom thay lãnh đạo mới: Mở ra cơ hội với các dự án an ninh quốc gia

Ngày 24/12 vừa qua, CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, FOX) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao.

Đây là đại hội cổ đông đầu tiên của doanh nghiệp sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất việc chuyển giao gần 50,2% vốn tại FPT Telecom về Bộ Công an.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó, ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex (GEX), kiêm CEO Gelex Electric (GEE) - được bầu làm thành viên HĐQT FPT Telecom. Ông Trung hiện đồng thời là cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL), doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an.

Hai thành viên HĐQT còn lại được bầu bổ sung gồm ông Võ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông GTEL, và ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc FPT Telecom.

Đại hội cũng thông qua việc bầu bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng ban Tài chính - Kế toán GTEL, tham gia Ban Kiểm soát FPT Telecom, thay thế ông Đỗ Xuân Phúc.

Ngoài ra, Bộ Công an ủy quyền cho ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của FPT Telecom, làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

FPT Telecom bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới. Ảnh: FTel

Chứng khoán SSI cho rằng việc điều chỉnh cơ cấu lãnh đạo là bước đi tất yếu sau khi SCIC chính thức chuyển nhượng 50,17% cổ phần FOX sang Bộ Công an vào ngày 16/7/2025.

Sau giao dịch, FPT vẫn nắm giữ 45,66% vốn điều lệ và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Việc bổ sung nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhằm phản ánh cơ cấu cổ đông mới, đồng thời đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của FPT Telecom.

Ở góc độ chiến lược, với ban lãnh đạo mới, FPT Telecom có thêm dư địa thúc đẩy hợp tác với GTEL trong lĩnh vực viễn thông. Thay vì cạnh tranh trực tiếp, hai bên có thể phát triển theo hướng bổ trợ. Đặc biệt, FPT Telecom sẽ có cơ hội tham gia các dự án mới, bao gồm cả những dự án liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia.

Về hoạt động kinh doanh, FPT Telecom tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn, tập trung đầu tư vào nâng cao chất lượng hạ tầng mạng, đổi mới dịch vụ và ứng dụng công nghệ mới.

Trong mảng nội dung số, FPT Telecom - thông qua nền tảng FPT Play - đặt mục tiêu mở rộng độ phủ các trận đấu Ngoại hạng Anh tại Việt Nam nhờ hợp tác với JAS và Monomax. Việc cung cấp các gói Ngoại hạng Anh với mức giá cạnh tranh hơn so với K+ được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng và củng cố hệ sinh thái nội dung thể thao.

Nhìn chung, SSI nhận định các thay đổi về nhân sự tại FPT Telecom mang tính tái cấu trúc chiến lược sau chuyển giao vốn Nhà nước, tạo nền tảng cho khả năng cộng hưởng với các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong khi định hướng tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp vẫn được duy trì.

FPT Telecom được thành lập từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với sản phẩm “Trí tuệ Việt Nam - TTVN”, một trong những dịch vụ Internet đầu tiên tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet lớn trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 14.287 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 21% và hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

