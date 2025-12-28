Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" có điểm mạnh gì để được lựa chọn sử dụng chung?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB) làm bộ sách thống nhất sử dụng trong cả nước từ năm học 2026-2027. Quyết định này được đánh giá là có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn đầy đủ cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với tổng cộng 263 tên sách.

Bộ sách đảm bảo tính đồng bộ giữa SGK, chuyên đề học tập bắt buộc và tự chọn, tài liệu giáo dục địa phương, sách tiếng dân tộc, cũng như hệ sinh thái học liệu điện tử phục vụ dạy và học.

Tính đồng bộ và toàn diện của bộ sách

Ở các môn học lựa chọn như Mỹ thuật cấp THPT, dù số lượng học sinh đăng ký không lớn, SGK vẫn được biên soạn đầy đủ nhằm tôn trọng quyền lựa chọn môn học theo chương trình mới.

Ở mảng ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, NXB Giáo dục Việt Nam còn tổ chức biên soạn SGK cho 6 ngoại ngữ khác gồm tiếng Đức, Nga, Trung Quốc, Pháp, Nhật và Hàn, dù số lượng học sinh theo học không nhiều và chi phí đầu tư lớn.

Đối với SGK tiếng dân tộc, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thiện sách từ lớp 1 đến lớp 5 cho 8 ngôn ngữ như Chăm, Khơ-me, Mông, Ê-đê, Thái, Jrai, H’Mông…Tài liệu giáo dục địa phương đã được phối hợp biên soạn với 61/63 địa phương, phục vụ rộng rãi tại các nhà trường trên cả nước.

Bên cạnh đó, bộ sách còn có đầy đủ phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập và các học liệu bổ trợ, trong đó một số nội dung đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cá nhân hóa việc học ngoại ngữ.

Chất lượng đội ngũ tác giả

Bộ sách được xây dựng bởi đội ngũ 431 tác giả, trong đó có 151 giáo sư, phó giáo sư và 137 tiến sĩ. Nhiều người là chuyên gia đầu ngành, từng tham gia biên soạn SGK trong các giai đoạn đổi mới trước đây.

Đáng chú ý, đội ngũ tác giả còn có lực lượng nhà khoa học trẻ được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, am hiểu chương trình GDPT mới và có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển năng lực người học. Tất cả đều được tập huấn và làm việc theo quy trình học thuật nghiêm ngặt.

Tỷ lệ lựa chọn cao và mức giá phù hợp với điều kiện xã hội

Trước khi được lựa chọn trở thành bộ SGK thống nhất, Kết nối tri thức với cuộc sống luôn nằm trong nhóm sách có tỷ lệ lựa chọn cao nhất tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Điều này phản ánh sự tin tưởng của giáo viên, nhà trường và phụ huynh đối với chất lượng nội dung, hình thức trình bày và phương pháp tiếp cận khoa học, gần gũi với học sinh.

Bên cạnh đó, NXB Giáo dục Việt Nam cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về giảm chi phí SGK nhằm san sẻ gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh.

Đến đầu năm 2024, giá bán lẻ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã được điều chỉnh giảm khoảng 9,6% so với trước đó và hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều bộ sách khác trên thị trường, đồng thời bảo đảm đúng khung giá tối đa theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với lợi thế quy mô phát hành lớn, chi phí sản xuất bình quân giảm, bộ sách có mức giá phù hợp với đa số gia đình học sinh trên cả nước.

Đáp ứng các tiêu chí chuẩn mực

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng việc lựa chọn một bộ SGK thống nhất cần được cân nhắc trên nhiều tiêu chí.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Thừa Thiên - Huế.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Thừa Thiên - Huế, nhấn mạnh rằng một bộ SGK được coi là phù hợp khi đáp ứng đồng thời chuẩn mực pháp lý và học thuật, có tính sư phạm cao, dễ sử dụng trong dạy và học, bảo đảm tính nhất quán xuyên suốt các cấp học và tạo điều kiện bình đẳng cho học sinh ở mọi vùng miền tiếp cận tri thức. SGK cũng cần có hệ thống học liệu hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin và hạn chế tối đa sai sót, mâu thuẫn nội dung.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Phòng.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Phòng lưu ý rằng việc lựa chọn bộ sách thống nhất không chỉ dừng lại ở chất lượng nội dung mà còn cần quan tâm tới yếu tố bản quyền, năng lực cung ứng, cũng như cơ sở pháp lý rõ ràng. Những yếu tố này giúp đảm bảo nguồn sách đầy đủ, ổn định, tránh gián đoạn việc học của hàng chục triệu học sinh trên cả nước.

Quyết định lựa chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027 vì thế được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần ổn định hệ thống giáo dục phổ thông, bảo đảm chất lượng chuyên môn và giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 trong những năm tới.

Tác giả: Hoàng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn