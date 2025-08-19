Nghệ An tự hào tổng kết phong trào 90 ngày đêm thi đua học tập

Chiều ngày 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức tổng kết "Phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025".

Lần đầu tiên, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Nghệ An được xướng tên ở vị trí dẫn đầu cả nước

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, năm học 2024-2025, một năm học có nhiều ý nghĩa đặc biệt với ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp.

Lần đầu tiên, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Nghệ An được xướng tên ở vị trí dẫn đầu cả nước, với điểm bình quân đạt 6,6 diểm. Đây là một kết quả xuất sắc của ngành Giáo dục Nghệ An từ trước tới nay.

Có được kết quả này là cả một sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành, trước hết là công sức, là trí tuệ của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động của các cơ sở giáo dục và gần 40.000 thí sinh lớp 12 tham gia dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025. Bên cạnh đó, là sự quyết tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, đột phá của ngành - là những ngày tháng miệt mài bám sát cơ sở chỉ đạo của các phòng chuyên môn.

"Sự chủ động, sáng tạo điều tiết linh hoạt trong quản lý dạy học của các nhà trường, cùng với đó là hàng ngàn tiết dạy học, ôn thi miễn phí của chính các thầy cô giáo đã tạo dựng, góp phần làm nên thành công lớn. Nghệ An xếp ở vị trí thứ nhất tại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, một kỳ thi quan trọng luôn được Đảng Nhà nước và xã hội quan tâm đặc biệt" - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tự hào.

Cũng theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức tổng kết phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025" trùng vào ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Thay mặt các giáo viên đến tham dự lễ tổng kết, bà Nguyễn Thanh Huyền - giáo viên Trường Trung học Phổ thông Đô Lương 1 phát biểu, năm học 2024 - 2025 là một năm học đặc biệt, đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới như: Môn thi, dạng thức câu hỏi, hình thức quy đổi điểm, tính điểm,... Vì thế những giáo viên trực tiếp đứng lớp 12 không khỏi trăn trở với nhiều tâm tư, lo lắng.

"Hiểu được điều đó, ngay từ đầu năm học, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, chỉ đạo phòng môn hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý công đoàn ngành đã phát động phong trào 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao" - bà Huyền chia sẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thanh Huyền, chính những hoạt động chuyên môn qua các buổi tập huấn đã giúp cho giáo viên tiếp cận nhanh với cấu trúc đề thi mới, cách thức ra đề, dạng thức câu hỏi từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình dạy học cũng như kiểm tra đánh giá.

"Các thầy cô giáo đã thực sự dạy học bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Trong cuộc họp với giáo viên bộ môn đứng lớp 12 của trường chúng tôi. Một người thầy lớn tuổi đứng dậy quả quyết nói: chúng tôi hứa sẽ cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học, có hỗ trợ hay không chúng tôi vẫn dạy hết sức, làm sao chúng tôi có thể bỏ những đứa con của mình trong lúc chúng cần mình nhất" - bà Nguyễn Thanh Huyền nhớ lại.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, kết quả học tập vừa qua tiếp tục khẳng định quê hương ông đồ xứ Nghệ hiếu học. Đó là sự hy sinh tận tụy của các thầy cô giáo đối với học trò. Qua đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tri ân các sở ban ngành các cấp đã tạo điều kiện cho ngành giáo dục học tập. Tiếp đến, tri ân cha mẹ phụ huynh quan tâm, đồng hành cùng con cái và thầy cô trong học tập. Đặc biệt, là tri ân các thầy cô giáo ngày đêm rèn luyện cho học sinh của các nhà trường.

"Nếu không có 90 ngày quyết tâm thì liệu có đạt được kết quả như trên. Khi chúng ta phát động phong trào thì học sinh tập trung hơn, nâng cao ý thức học tập và phân hoá các học sinh theo từng năng lực. Từ đó có động lực học tập. 90 ngày đêm là thời gian vàng để rà soát lại điểm yếu và mạnh của mỗi học sinh. Cũng từ đây có ý thức khắc phục để có nền tảng tốt ở từng môn học. Đây là góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho nguồn lao động, đóng góp cho sự lịch sử phát triển của đất nước ta" - ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Ông Thái Văn Thành nhấn mạnh thêm, việc học tập 90 ngày rèn luyện cho các học sinh thêm kỹ năng quyết tâm học tập, khiêm tốn trong học hành và kết quả đã đạt được. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các thầy cô giáo trong truyền cảm hứng học tập cho thế hệ học trò lớp sau sẽ ngày càng tốt hơn, với đỉnh cao ngày càng bền vững.

Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành đã ký quyết định tặng giấy khen cho 35 tập thể và 164 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025".

