Nghệ An: Triệu tập tài xế xe buýt cố tình mở cửa va vào xe máy chở trẻ nhỏ

Chiều 11-5, thông tin từ một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết Tổ CSGT địa bàn TP Vinh thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã triệu tập tài xế Đ.M.L. (thuộc hãng xe buýt Đông Bắc) lên làm việc.

Cơ quan công an làm việc với tài xế Đ.M.L.. Ảnh: C. An

Bước đầu tài xế xe buýt cho biết khi dừng đèn đỏ, tài xế có bấm còi khiến người lái xe máy dừng bên giật mình dẫn đến hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, tài xế xe buýt đã đẩy cửa va trúng người đi trên xe máy.

Hiện, Tổ CSGT địa bàn TP Vinh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.M.L. về hành vi "mở cửa xe không đảm bảo an toàn".

Your browser does not support the video tag.

Video tài xế xe buýt cố tình mở cửa xe va vào người đi xe máy

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 10-5, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh một chiếc xe buýt dừng đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài xế, bất ngờ cố tình mở cửa xe va vào xe máy do người đàn ông chở theo một phụ nữ và cháu nhỏ đang di chuyển sát bên.

Ngoài ra, khi mở cửa xe, tài xế còn lớn tiếng chửi, đòi đánh người đàn ông điều khiển xe máy.

Ngay sau khi xem video, cộng đồng mạng đã lên án gay gắt hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông của tài xế xe buýt. Rất nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của tài xế.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động