VIDEO: Tài xế xe buýt cố tình mở cửa va vào xe máy chở trẻ nhỏ

Tối 10-5, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh một chiếc xe buýt dừng đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tài xế, bất ngờ cố tình mở cửa xe va vào xe máy do người đàn ông chở theo một phụ nữ và cháu nhỏ đang di chuyển sát bên.

Video tài xế xe buýt cố tình mở cửa xe để va vào người đi xe máy. Nguồn: MXH

Ngoài ra, khi mở cửa xe, tài xế còn lớn tiếng chửi, đòi đánh người đàn ông điều khiển xe máy.

Chưa biết cụ thể nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc trên như thế nào. Tuy nhiên, ngay sau khi xem video, cộng đồng mạng đã lên án gay gắt hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông của tài xế xe buýt. Rất nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của tài xế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn tin: Báo Người lao động