Nghệ An tích cực xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 10 – 13/4/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, với chủ đề “Phát triển các điểm đến Xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam”. Đây là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất cả nước, quy tụ hàng trăm đơn vị lữ hành, cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội chợ, Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An 2025 với chủ đề “Du lịch Nghệ An – Hành trình Xanh”, diễn ra vào lúc 13h30 ngày 10/4/2025 tại Hà Nội. Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, tìm kiếm đối tác và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.

Dự kiến, hội nghị sẽ có sự tham gia của 150 - 180 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện các tỉnh, thành phố và đông đảo doanh nghiệp lữ hành.

Các nội dung chính tại hội nghị:

• Giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An qua video, ấn phẩm quảng bá.

• Business Matching, tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành.

• Thảo luận, trao đổi về các cơ hội hợp tác, phát triển du lịch.

• Bốc thăm trúng thưởng (Lucky Draw), mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho khách tham dự.

Đoàn công tác Nghệ An tham dự VITM Hà Nội 2025 dự kiến gồm: Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An, Ban quản lý Di tích Nghệ An và các doanh nghiệp du lịch địa phương.

Ngoài Nghệ An, các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình cũng tham gia hội chợ, góp phần quảng bá du lịch vùng Bắc Trung Bộ, tăng cường hợp tác phát triển du lịch liên vùng.

Chương trình hoạt động của đoàn Nghệ An tại hội chợ

• Ngày 09/4/2025: Khởi hành từ Nghệ An đến Hà Nội, chuẩn bị hội nghị, trưng bày gian hàng.

• Ngày 10/4/2025: Tham dự khai mạc VITM Hà Nội 2025, tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Nghệ An.

• Ngày 11/4/2025: Quảng bá tại gian hàng Nghệ An, tham dự các diễn đàn, hội thảo chuyên đề.

• Ngày 12/4/2025: Kết thúc chương trình, đoàn rời Hà Nội về Nghệ An.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mục tiêu quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch tỉnh nhà, Nghệ An kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các đối tác, khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo động lực để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: vhttdl.nghean.gov.vn