Nghệ An: Kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm OCOP trên phố đi bộ

Trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP Nghệ An trên tuyến phố đi bộ TP Vinh

Ngày 25 và 26/10, trên tuyến phố đi bộ TP Vinh diễn ra sự kiện trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương

Với hơn 40 gian hàng và trên 200 sản phẩm OCOP thu hút người dân quan tâm, mua sắm.

Phó Phòng kinh tế TP Vinh Nguyễn Xuân Thành thông tin, đây là sự kiện lớn nhằm quảng bá, kích cầu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của TP Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung. Thông qua đó quảng bá hơn nữa sản phẩm địa phương chất lượng, hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng.

Nhiều gian hàng có tới 3 đến 4 sản phẩm OCOP hạng 3 sao đến 4 sao.

Sự kiện kết nối cung cầu, tôn vinh các sản phẩm OCOP chất lượng với phương châm người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Các sản phẩm đều đến từ những đơn vị làng nghề truyền thống, chủ cơ sở sản xuất các mặt hàng đặc trưng truyền thống.

Thông qua sự kiện kết nối cung cầu, người dân, du khách sẽ được tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ người dân.

