Nghệ An: Thu hồi hơn 766ha đất để làm loạt công trình, dự án

Hơn 340 công trình, dự án cần thu hồi đất vừa được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

TP. Vinh - một trong những địa phương có nhiều công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết nghị chấp thuận danh mục 341 công trình, dự án với tổng diện tích 766,56ha (bao gồm: 330,55ha đất trồng lúa; 16,87ha đất rừng phòng hộ và 419,14ha đất khác) cần thu hồi theo quy định.

Những công trình, dự án phải thu hồi đất trải đều ở 21/21 huyện, thành, thị với nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Khu đô thị mới, khu tái định cư, đường giao thông, trường học, nhà văn hóa... Trong đó, TP. Vinh và huyện Quỳnh Lưu có nhiều công trình, dự án cần thu hồi đất nhất với 45 công trình, dự án; tiếp đó là các huyện: Đô Lương (40 công trình, dự án), Yên Thành (39 công trình, dự án), Nghi Lộc (24 công trình, dự án),…

Một số công trình, dự án cần thu hồi diện tích đất lớn, như: Dự án Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam (TP. Vinh) hơn 36,5ha; Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân (TP. Vinh) 3,5ha; Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh (TP. Vinh) hơn 5,8ha; Hạ tầng tái định cư và quy hoạch dân cư thuộc 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam (TP. Vinh) hơn 16,3ha;

Dự án cải tạo khu C, khu chung cư Quang Trung, phường Quang Trung (TP. Vinh) hơn 6,5ha; Hạ tầng khu chia lô đất ở xóm 10, xã Nghi Liên (TP. Vinh) hơn 5,9ha; Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (hạng mục đất ở liền kề, tái định cư liên quan 42 hộ đất ở khối Tân Phượng), phường Vinh Tân (TP. Vinh) 3,49ha; Khu dân cư tại phường Trung Đô (TP. Vinh) hơn 1,9ha; Khu đô thị tại khối Sỹ Tân, Yên Trung, phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai) 5,9ha; Khu đô thị tại phường Mai Hùng và xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) 97ha...

Công trình thi công dự án làm đường giao thông tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh Nghệ An giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Bên cạnh đó, giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Ngoài ra, HĐND tỉnh Nghệ An cũng bãi bỏ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Được biết, trong những năm qua, kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn đạt tỷ lệ thấp cả về số lượng công trình, dự án lẫn diện tích thu hồi, chuyển đổi. Số công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện, không có khả năng thực hiện bị hủy bỏ hoặc quá thời hạn phải trình chuyển tiếp còn nhiều.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành 15 nghị quyết về thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Tuy nhiên, kết quả mới thực hiện thu hồi đất của 2.446/5.789 công trình, dự án (đạt 42,25%) với tổng diện tích 4.802,4/15.491,34 ha (đạt 31%).

Tại giai đoạn này, HĐND tỉnh cũng đã ban hành 16 nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã thực hiện 1.298/3.389 công trình, dự án (đạt 38,3%); chuyển mục đích sử dụng 1.404,54/3.862,55 ha đất trồng lúa (đạt 36,36%); 190,71/343,56 ha đất rừng phòng hộ (đạt 55,5%) và 4,47/5,57 ha đất rừng đặc dụng (đạt 80,25%).

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn