Điều tra vụ bé gái tử vong sau khi ăn cơm trưa ở lớp mẫu giáo

Ngày 16/12, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Phú Định (TPHCM) làm rõ vụ bé gái 3 tuổi được gửi tại Lớp Mẫu giáo B.M. tử vong.

Theo báo cáo, ngày 11/12, lãnh đạo UBND phường Phú Định nhận được tin báo của công an về việc cháu Đ.H.M. (SN 2022) tử vong tại phòng học được tổ chức làm nơi ăn ở Lớp Mẫu giáo B.M.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 10h30 ngày 11/12, bảo mẫu T.T.T.T. (SN 1995) đút cho bé M. ăn được nửa tô cơm thì bé M. bị sặc cơm và ho. Lúc này, cô T. thấy có 2 hạt cơm trong mũi bé trào ra nên lấy khăn lau và cho bé ăn canh cải.

Bé hết sặc thì cô T. tiếp tục cho ăn. Lúc này bé ngậm cơm và có triệu chứng ho nên cô T. để bé tự ăn và quay sang đút cho các bé còn lại.

Ăn được 10 phút thì cô T. quay sang thấy bé M. như sắp ngất. Cô T. bế bé M. vỗ lưng bé và móc thức ăn trong miệng bé ra, sơ cứu nhưng tình hình không ổn nên cùng các bảo mẫu đưa bé đến trạm y tế phường. Bé M. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định (TP.HCM) cho biết: "Cơ sở giữ trẻ này hoạt động đã lâu, sau khi xảy ra sự việc, phường đã đình chỉ hoạt động Lớp mẫu giáo B.M. để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phường cũng đã phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình cháu".

Theo ông Bùi Trung Trực, công tác kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn được triển khai thường xuyên. Bên cạnh hoạt động kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, công tác nuôi dạy trẻ thì phường còn thường xuyên tuyên truyền đến các cơ sở về hoạt động nghiệp vụ, giáo dục.

Được biết, cháu M. là con gái út, anh trai học lớp 10, gia cảnh rất khó khăn, cha chạy xe ôm công nghệ còn mẹ làm công nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Phú Định, M. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, môi tím tái, chi lạnh; mạch bẹn không bắt được, huyết áp không đo được; không ghi nhận vết thương, vết bầm xây xát... Bé được chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện; được trạm y tế hồi sức tim phổi, dùng thuốc vận mạch... đồng thời gọi cấp cứu 115. Trạm Cấp cứu vệ tinh Bệnh viện Gia An 115 đến nơi lúc 11h45. Sau 70 phút được hồi sức tích cực nhưng bé không còn dấu hiệu của sự sống.

