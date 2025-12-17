Nữ sinh lớp 9 cùng bạn ép nữ sinh lớp 7 vào nghĩa trang đánh để quay clip đưa lên mạng

Nữ sinh lớp 7 bị đánh - Ảnh cắt từ clip

Ngày 15-12, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được vụ việc liên quan clip một nữ sinh lớp 7 bị đánh xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo báo cáo ban đầu, Công an xã Hảo Đước, Tây Ninh đã nhận được thông tin từ bà T.T.K. (ngụ ấp Vịnh, xã Hảo Đước) về việc con gái bà đang học lớp 7 bị một số học sinh khác cùng trường đánh, quay clip.

Qua xác minh thông tin ban đầu cho thấy khoảng 12h ngày 25-11, thiếu nữ tên Q. (15 tuổi, ngụ ấp Vịnh, xã Hảo Đước) đi chung với H. (đang học lớp 9 tại Trường THCS Lạc Long Quân) đến trước cổng trường thì gặp em B. là con gái bà K., đang học lớp 7 cùng Trường THCS Lạc Long Quân (xã Hảo Đước, Tây Ninh).

Q. và H. ép B. lên xe, rồi chở đến khu vực nghĩa trang ấp Vịnh, xã Hảo Đước. Tại đây Q. đưa điện thoại của mình cho L.N.B.T. (15 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước), yêu cầu T. dùng điện thoại quay clip lại việc Q. và H. đánh em B., rồi chỉnh sửa nội dung để Q. đăng lên mạng xã hội.

Qua làm việc, Q. và H. đã thừa nhận hành vi dùng tay và chân đánh em B..

Hiện công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai em Q. và H. về hành vi "cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP để xử phạt hành chính theo quy định.

Trước đó sau khi clip nữ sinh lớp 7 bị đánh lan truyền trên mạng, tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin được cho là từ nhà em nữ sinh bị đánh thông tin về vụ việc, mong "đòi lại công bằng" vì đến nay em này vẫn chưa phục hồi về tổn thương tâm lý, chưa dám đến trường.

Hiện nhà trường cũng đang xem xét, xử lý vụ việc theo quy định đối với học sinh liên quan.

Tác giả: An Long

Nguồn tin: tuoitre.vn