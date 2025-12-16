Bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Trường nói 'không lừa đảo', mong Bộ thanh tra

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Liên quan đến sự việc hơn 40 cựu sinh viên Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF - Hà Nội) nhận bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp khi học tại Việt Nam nhưng không được công nhận tại Việt Nam, chiều 15-12, bà Hà Thị Hằng - Giám đốc điều hành kiêm Phó hiệu trưởng trường - đã có những chia sẻ mới nhất về sự việc.

Trường khẳng định 'không lừa đảo người học'

Theo phản ánh Tuổi Trẻ Online nhận được, các cựu sinh viên Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội cho biết chương trình đại học đầy đủ dấu hiệu của chương trình liên kết giữa LCDF và Đại học Liverpool John Moores (Anh). LCDF cam kết bằng cử nhân được công nhận toàn thế giới, tuy nhiên cuối cùng lại không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Phản hồi về vấn đề này, bà Hằng không cho rằng đây là chương trình liên kết, "tình ngay lý gian, không lừa đảo sinh viên".

Theo bà, mục tiêu của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London là giới thiệu cho các sinh viên sau hoàn thành bậc cao đẳng có thể học chuyển tiếp lên bậc cử nhân tại Việt Nam hoặc đi nước ngoài.

Sau khi thấy chương trình của Đại học Liverpool John Moores có chi phí thấp, đúng chủ trương của trường, có xếp hạng cao, nhiều cơ hội ra quốc tế nên đã hướng sinh viên vào những chương trình này.

Bà Hằng cho biết trong quá trình học lên cử nhân của Đại học Liverpool John Moores, nhà trường nhận thấy nhiều sinh viên đã gặp khó khăn ở một số môn học khó nên đã cử giáo viên của trường hướng dẫn sinh viên học trực tiếp, có những môn học buộc sinh viên phải có studio học tập mới học được nên trường hỗ trợ, còn lại đa phần thời gian là sinh viên học trực tuyến.

Theo bà Hằng, trong quá trình sinh viên học chuyển tiếp lên cử nhân, trường chỉ thu tiền hộ Đại học Liverpool John Moores, sau đó chuyển lại hết cho trường đối tác. Trường chưa từng ký kết liên kết đào tạo với Đại học Liverpool John Moores, cũng chưa từng đề xuất xin cấp phép với bộ.

Từ tháng 9-2024, trường đã dừng hợp tác với Đại học Liverpool John Moores khi nắm bắt có thông tin có sinh viên đi xác nhận bằng đại học nhưng không được bộ công nhận tại Việt Nam.

"Nói chung tất cả những phát sinh hai bên đều không tính toán được trước. Tôi thực hiện chương trình hợp tác đào tạo này bởi nhận thấy rất hay, có thể giúp đỡ được sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên khi thấy cơ hội hợp tác, tôi đã đi thẳng vào mà không hỏi các cơ quan chức năng, đấy là lý do mà tôi gặp tình huống như hôm nay. Hai bên cứ đồng ý với nhau mà làm", bà Hằng lý giải.

Bà Hằng cũng băn khoăn về định nghĩa liên kết đào tạo với trường nước ngoài, và nói không rõ trường hợp của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London có phải đang liên kết đào tạo với Đại học Liverpool John Moores hay không.

Với trường hợp hơn 40 sinh viên của trường không được công nhận văn bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp, bà Hằng mong muốn Bộ GD-ĐT cân nhắc giải quyết vì quyền lợi của người học. Nếu trường sai phạm, trường chấp nhận các hình thức xử lý.

V.H.L. (25 tuổi, Hà Nội) đã sử dụng tấm bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp trong thời gian học tại Việt Nam để đi học thạc sĩ ở Anh. Hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở về nước, cô sốc nặng khi phát hiện mình bị "gãy bằng" đại học, kéo theo bằng thạc sĩ vừa hoàn thành cũng bị "vô hiệu hóa" tại Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trường mong muốn được thanh tra để làm rõ mọi vấn đề

Trả lời câu hỏi "vì sao từ năm 2015 đến nay, trường chưa chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định?", bà Hằng nói không rõ quy định, chỉ đến những ngày gần đây nhận được thông báo của bộ mới biết.

"Nhưng tôi cũng thắc mắc vì sao từ 2015 đến nay trường không được cảnh báo, nhắc nhở, phạt vi phạm để cho trường hiểu mình làm sai. Đùng một cái 10 năm trời mới nhắc trường vi phạm. Thực sự tôi không hiểu việc này", bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, những ngày qua một số phụ huynh cũng chia sẻ trường không có giấy phép chuyển đổi từ 2015 đến nay là "không thể chấp nhận được" và họ không muốn cho con đến trường. Bà khẳng định nhà trường đang tìm mọi giải pháp để đảm bảo quyền lợi người học.

Nhân sự việc này, bà Hằng mong muốn thanh tra bộ sẽ đến trường làm rõ mọi vấn đề xem trường sai phạm tới đâu, phải sửa ra sao, giải quyết các vấn đề pháp lý đang bế tắc, để không ảnh hưởng tới người học.

Trước đó ngày 12-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đến thời điểm hiện tại, Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường và có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân (Công ty TNHH Trường cao đẳng Thời trang London - Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Học viện Thời trang London; Trường đại học Liverpool John Moores…).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xem xét việc thành lập đoàn để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Vì sao là trường cao đẳng nghề nhưng quảng cáo tuyển sinh là "học viện"? Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, bà Hằng khẳng định việc trường sử dụng tên gọi tiếng Việt là "Học viện Thiết kế và Thời trang London" là rõ ràng, minh bạch. Theo bà, từ những ngày đầu thành lập, trường được thành lập bởi Học viện Thời trang London của Anh. Và đây là tên dịch ra tiếng việt của nhà đầu tư. Còn ông Lương Hải Bình - cán bộ pháp chế của nhà trường - cho rằng trường không lợi dụng sử dụng từ "học viện" để tuyển sinh. Theo ông, việc sử dụng từ học viện để thể hiện quá trình đào tạo của một trường cao đẳng hướng tới được tương lai cho người học. "Tôi rất xin lỗi vì việc tên trường đã gây hiểu nhầm đến người học", bà Hằng nói và cho biết trong thời gian tới trường sẽ cân nhắc điều chỉnh lại trang web để không có độ vênh so với giấy phép.

Tác giả: NGUYÊN BẢO - DƯƠNG LIỄU

Nguồn tin: tuoitre.vn