Đề xuất 5 nhóm giáo viên được hưởng phụ cấp đặc biệt, cao nhất đến 150% lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo.

Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên

Theo dự thảo, nhà giáo (giáo viên) được khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà giáo thuộc đối tượng được chi trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được khám sức khỏe ít nhất 2 lần/năm.

Nhà giáo dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 và nhà giáo dạy lớp ghép 2 trình độ được hưởng phụ cấp 50% mức tiền lương hiện hưởng của 1 tiết dạy.

Nhà giáo dạy lớp ghép 3 trình độ được hưởng phụ cấp 75% mức tiền lương hiện hưởng của 1 tiết dạy.

Mức tiền lương của 1 tiết dạy được tính như sau:

Cách tính tiền lương 1 tiết dạy - Ảnh chụp màn hình.

Chế độ phụ cấp quy định tại khoản này được chi trả vào cuối năm học và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dự thảo quy định nhà giáo dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

Nhà giáo đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có nhà ở được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở hoặc được cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục bảo đảm chỗ ở tập thể...

Trường hợp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ, nhà giáo được hỗ trợ một khoản tiền không thấp hơn mức tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Chi phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục xác định mức tiền hỗ trợ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Nhà giáo dạy thể dục thể thao, nhà giáo dạy quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hưởng chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các chế độ hỗ trợ trên, nhà giáo được hưởng các chế độ hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định của địa phương, cơ sở giáo dục.

5 nhóm giáo viên được hưởng các chế độ, phụ cấp đặc biệt

Dự thảo quy định 5 nhóm được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng.

Nhóm 1, những người có tài năng đặc biệt theo quy định của Chính phủ được hưởng các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Nhóm 2, những người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học theo quy định của Chính phủ; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, người được phong tặng một trong các danh hiệu "thầy thuốc ưu tú", "nghệ sĩ ưu tú", "nghệ nhân ưu tú" trở lên.

Nhóm này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với trường hợp này thấp hơn trình độ chuẩn được đào tạo đối với nhà giáo giảng dạy ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng.

Sau khi được tiếp nhận trở thành nhà giáo thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên và được xếp lương, hưởng các chế độ, chính sách theo quy định đối với vị trí việc làm.

Nhóm 3, người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các ngành, nghề học khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Sau khi tiếp nhận được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

Được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với ngành, lĩnh vực giảng dạy từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nhóm 4, những người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm này cũng được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận. Được hưởng đầy đủ chính sách dành cho người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Sau 2 năm tiếp nhận và hoàn thành tập sự, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn. Căn cứ vào cống hiến, nhà giáo sẽ được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua…

Nhóm 5, người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng, tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Chính sách được hưởng gồm phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm từ ngày tiếp nhận. Thời gian được hưởng phụ cấp 5 năm.

Sau 2 năm và hoàn thành tập sự (nếu có), nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhóm này được nâng bậc lương trước hạn; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nhóm này được căn cứ vào cống hiến để được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định.

Ngoài các chế độ, chính sách theo nghị định, các nhóm trên còn được hưởng các chế độ, chính sách khác với giáo viên theo quy định của pháp luật, quy định của địa phương và cơ sở giáo dục.

