Tăng cường quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2026

Tăng cường công tác QLBVR & PCCCR trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường (UBND cấp xã) theo thẩm quyền, phạm vi quản lý được giao chỉ đạo tăng cường công tác QLBVR & PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Trong đó, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, điều động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền để bảo vệ rừng, PCCCR; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm các quy định về QLBVR & PCCCR; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR & PCCCR.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án PCCCR tại địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án PCCCR tại địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí sẵn sàng phục vụ công tác PCCCR. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô tại các khu rừng trọng điểm trong thời gian nắng nóng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp III trở lên; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia PCCCR, đảm bảo hiệu quả, an toàn…

Thường xuyên theo dõi thông tin về cảnh báo mất rừng, dự báo, cảnh báo nguy cơ nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và thông tin cảnh báo mất rừng, cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng, mất rừng và có biện pháp xử lý kịp thời. Thông tin, báo cáo ngay khi có cháy rừng về Văn phòng thường trực PCCCR tỉnh, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng khác (khi cần thiết).

Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng từ cấp III (cấp cao) trở lên, duy trì quân số và trực 24/24 giờ, hàng ngày tại Văn phòng thường trực PCCCR cấp xã, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thăm viếng của du khách, đốt hương, đốt vàng mã có nguy cơ bén lửa gây cháy rừng.

Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng kịp thời. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu có liên quan thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Đôn đốc, chỉ đạo điều hành, tổ chức lực lượng tăng cường công tác QLBVR & PCCCR

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác QLBVR & PCCCR; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản đôn đốc, chỉ đạo điều hành, tổ chức lực lượng tăng cường công tác QLBVR & PCCCR.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các chủ rừng xây dựng, triển khai thực hiện phương án PCCCR, Kế hoạch bảo vệ rừng theo đúng quy định; rà soát, tu bổ hệ thống biển cấm lửa, biển nội quy vào rừng; tu sửa, làm mới đường băng cản lửa tại các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu thực hiện kiểm tra công tác QLBVR & PCCCR tại các địa phương và chủ rừng; chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các khu rừng trọng điểm, phát hiện những tồn tại, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện Phương án PCCCR tại các địa phương và chủ rừng để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, bổ sung kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có nguy cơ lấn chiếm đất rừng, phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng; chỉ đạo lực lượng thường trực canh phòng lửa rừng tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương; tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Tham mưu xử lý trách nhiệm của các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Sẵn sàng lực lượng tham gia PCCCR.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc đóng quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, hậu cần, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, UBND các xã, phường, các đơn vị chủ rừng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Chỉ huy, huy động lực lượng chữa cháy rừng trong đơn vị trong các trường hợp xảy ra cháy lớn theo Phương án đã được UBND tỉnh ban hành.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ trước mùa nắng nóng đối với các khu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn PCCCR; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật và tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương khi có cháy lớn. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã tổ chức điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy rừng, để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định...

Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về QLBVR & PCCCR. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện việc biên tập và phát bản tin cảnh báo dự báo cháy rừng trong thời điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cao trên chương trình thời sự và các chương trình khác có liên quan để người dân biết chủ động ứng phó, phòng ngừa.

Các đơn vị chủ rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác QLBVR & PCCCR đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được nhà nước giao quản lý theo quy định. Thực hiện tốt phương án QLBVR & PCCCR; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm phát hiện sớm các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, hủy hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật… Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng, hủy hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn