Nghệ An: Thăm hỏi gia đình các học sinh bị đuối nước

Ngày 8/4, đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm hỏi gia đình 3 học sinh không may bị đuối nước tại bãi biển Nghi Thiết (Nghi Lộc - Nghệ An).

Trước đó, chiều 5/4, do không có lịch học ở trường, nhóm học sinh THCS gồm 7 em rủ nhau sang chơi tại biển Bãi Hoang, xã Nghi Thiết. Trong lúc chơi đùa tại đây, các em này tách làm 2 nhóm gồm 4 em ở trên bờ và 3 em xuống dạo biển. Sau đó, không may 3 em chơi ở bãi biển bị sóng cuốn trôi.

Thấy bạn gặp nạn, nhóm 4 em còn lại đã chạy xuống biển kéo được 2 bạn là Nguyễn Thị N. Q. và Trần Hoàng T. U. vào bờ và hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên 2 em đã bị ngạt nước và tử vong. Một em còn lại là Hoàng Thị T.T. bị sóng biển cuốn trôi.

Lãnh đạo sở GD&ĐT Nghệ An động viên, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của các gia đình

Nhóm 4 học sinh sau đó đã chạy đi kêu cứu người lớn. Nghe thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đến tối ngày 7/4 đã tìm thấy thi thể em học sinh mất tích. Đến sáng nay, gia đình 3 nữ sinh đã tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Thăm hỏi các gia đình bị tử nạn, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát của các gia đình. Động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An trực tiếp thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Sau sự việc thương tâm này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các nhà trường cần có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai ngay các giải pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Đồng thời trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc…

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus